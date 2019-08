RIPE NCC deelt nog dit jaar laatste ipv4-adressen uit

RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azie verstrekt, meldt dat er nog 1,91 miljoen ipv4-adressen beschikbaar zijn voor deze regio's. Eind 2019 zijn ze op, zo is de verwachting.

Wanneer de ipv4-adressen definitief op zijn kan RIPE NCC nog niet zeggen omdat dit afhangt van het tempo waarop nieuwe accounts door Local Internet Registry's of LIR's geopend worden. Zodra de adressen op zijn betekent dit dat nieuwe internet registry's geen ipv4/22-blokken van ip-adressen kunnen krijgen.

Wel kunnen ze nog in aanmerking komen voor een kleinere ipv4/24-toewijzing op basis van adressen die in de toekomst vrijkomen en die RIPE opnieuw kan uitgeven. Daarvoor moeten ze echter op een wachtlijst staan zonder zekerheid wanneer adressen beschikbaar komen.

RIPE NCC waarschuwt al vele jaren voor het opraken van ipv4-adressen. Sinds 2012 kunnen alleen nog nieuwe accounts eenmalig /22-blokken van 1024 ipv4-adressen krijgen. Internetproviders putten sindsdien uit hun bestaande voorraden van ipv4-adressen, maken gebruik van network address translation of zijn overgestapt op ipv6 maar die overstap gaat langzaam.

In Europa is 18 procent ipv6 capable, wat wil zeggen dat 18 procent van de internetgebruikers in Europa met een ipv6-adres online kan. In Nederland is dat slechts 16,71 procent, maar België doet het aanzienlijk beter met 57,32 procent.