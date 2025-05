Agentschap dat Afrikaanse IP-adressen uitgeeft krijgt nieuwe curator - correctie

Het Afrikaanse agentschap dat IP-adressen uitgeeft, Afrinic, krijgt een nieuwe curator. Die gaat op zoek naar een nieuw bestuur voor het bedrijf. Afrinic is de Afrikaanse tegenhanger van RIPE NCC in Europa en een van de vijf wereldwijde Regional Internet Registry-bedrijven.

Op de website van Afrinic staat dat het bedrijf achter de instantie, het African Network Information Centre Ltd., een nieuwe curator krijgt toegewezen. Het bedrijf zelf is gevestigd in Mauritius. Volgens de curator is dat op 12 februari gebeurd.

De curator gaat een nieuw bestuur samenstellen, maar de toekomst van Afrinic blijft nog steeds onzeker. Afrinic is vergelijkbaar met RIPE NCC in Europa en de drie andere internationale tegenhangers: ARIN in Noord-Amerika, Apnic in Azië en Lacnic in Latijns-Amerika. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitgifte van IP-adressen en Autonomous System Numbers in de hele Afrikaanse regio. Daarnaast beheert de organisatie de regionale Whois-database.

Het is niet de eerste curator van Afrinic. Die was er al sinds 2023, toen de organisatie onder curatele werd geplaatst door de faillissementsrechtbank in Mauritius. Dat heeft te maken met een ruzie tussen Afrinic en een Chinees bedrijf genaamd Cloud Innovation. In 2023 gaf de rechtbank dat bedrijf gelijk in een dispuut, waarna Afrinic zelf werd beperkt in zijn handelen.

Correctie, 18.53 uur - Gebruiker gorgi_19 wijst erop dat Afrinic niet failliet is, maar slechts een nieuwe curator krijgt nadat het eerder onder curatele werd gesteld. Het artikel is daarop herschreven. De originele tekst staat ter transparantie in deze post op Geachte Redactie.