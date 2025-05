Apple stopt in VK met iCloud-encryptie vanwege Britse eis om achterdeur

Apple verwijdert de versleuteling van iCloud-materiaal in het Verenigd Koninkrijk onder druk van de overheid. Advanced Data Protection, de functie die de cloudopslag versleutelt, is vanaf vrijdagmiddag niet meer bruikbaar voor Britten.

Apple heeft volgens verschillende media, waaronder de BBC, zijn Advanced Data Protection uitgeschakeld voor nieuwe Britse gebruikers. Advanced Data Protection, of ADP, is een opt-infunctie voor iCloud-opslag waarmee gebruikers foto's en ander materiaal in de cloud kunnen versleutelen.

Voorlopig geldt het beleid alleen voor nieuwe gebruikers die hun data nog niet hebben versleuteld. In de toekomst worden ook alle cloudgegevens van bestaande Britse gebruikers weer ontsleuteld, al is niet duidelijk wanneer dat gebeurt.

Het gaat alleen om iCloud-gegevens zoals Backup, Drive en Photos. Verschillende andere online opgeslagen gegevens zoals wachtwoorden in Keychain en berichten in iMessage worden nog wel versleuteld.

Apple bevestigt in een verklaring aan media dat het ADP niet kan blijven aanbieden in het VK. Het bedrijf zegt 'zeer teleurgesteld te zijn' vanwege 'het groeiend aantal datalekken en andere bedreigingen voor de privacy van klanten'. Het besluit komt nadat de Britse regering eerder deze maand toegang eiste tot versleutelde inhoud van iCloud-gebruikers. De overheid beriep zich op de Investigatory Powers Act uit 2016. Op basis daarvan zou de overheid eisen dat Apple een algemene achterdeur bouwt in iCloud, al zegt Apple daar nu in een reactie niets specifieks over. Apple heeft al langer kritiek op de Britse autoriteiten; in 2024 bekritiseerde Apple al een aanpassing van de wet.