Sommige RTX 5090-kaarten lijken minder rops te bevatten dan de bedoeling is

Er zijn RTX 5090-videokaarten in omloop met minder Raster Operations Pipelines dan zou moeten. TechPowerUp zegt dat het een Zotac-kaart heeft met slechts 168 van die rops in plaats van de benodigde 176. Het is niet bekend hoe vaak dat voorkomt, maar ook MSI-kaarten zijn mogelijk getroffen.

TechPowerUp schrijft dat gebruikers van het forum ontdekten dat hun RTX 5090-kaart minder rops weergaf in GPU-Z dan de bedoeling is. Het gaat om de GeForce RTX 5090 van Zotac. Daarna ontdekte TechPowerUp dat ook de kaart die zij zelf hadden minder rops bevatte. Kort daarna postte leaker HXL ook een screenshot waarop minder rops te zien zijn.

De RTX 5090 lijkt in die gevallen minder Raster Operations Pipeline-units te bevatten dan de bedoeling is. Die rops zijn bedoeld om pixeldata te verwerken, bijvoorbeeld om pixels naar de framebuffer te schrijven. De RTX 5090 hoort 176 rops te hebben, maar lijkt in de voorkomende gevallen zo'n 4,5 procent minder units te bevatten dan de bedoeling is.

Het is niet bekend hoe groot de omvang van het probleem is. Ook op Reddit zeggen gebruikers minder rops te zien, maar zonder ondersteunende screenshots. Het is ook niet bekend om welke modellen het gaat; TechPowerUp en HXL noemen respectievelijk een Zotac- en een MSI-kaart, maar dat zijn tot nu toe de enige twee voorbeelden die er zijn. Er zijn echter ook voorbeelden van Zotac-kaarten die wél alle rops weergeven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ComputerBase. TechPowerUp zegt zelf ook dat geen van hun eigen kaarten van ASUS, Gigabyte of Palit of Nvidia's eigen Founders Edition-kaarten getroffen zijn.