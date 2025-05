Nvidia stopt ondersteuning PhysX voor 32bit-games op RTX 50-serie

Nvidia stopt met de videokaarten in de GeForce RTX 50-serie met de ondersteuning van PhysX voor 32bit-games. PhysX is een sdk voor de realtimesimulatie van specifieke physicsobjecten. De technologie werd sinds 2007 in enkele tientallen prominente games gebruikt.

Het verdwijnen van hardwareondersteuning voor 32bit-PhysX-games werd eind januari op een supportpagina door Nvidia aangekondigd. Althans, toen schreef Nvidia niets over PhysX, maar alleen dat de RTX 50-serie geen 32bit-CUDA-toepassingen meer ondersteunt. Halverwege februari merkte een gebruiker op het Nvidia-forum op dat de techniek niet op RTX 50-serie kaarten werkt, waarna een medewerker van Nvidia bevestigde dat dit komt doordat de ondersteuning voor 32bit-CUDA-toepassingen deprecated is, zo schrijft PCGamesN.

Met het verdwijnen van PhysX-ondersteuning voor de nieuwste generatie videokaarten stopt Nvidia in principe met het doorlopend ondersteunen van de simulatietechnologie. Kaarten uit de GTX 9-, GTX 10-, GTX 16-, RTX 20-, RTX 30- en RTX 40-series blijven de betreffende 32bit-PhysX-berekeningen ondersteunen. Voor zover bekend worden games op basis van een 64bit-architectuur die PhysX gebruiken wel gewoon ondersteund door de RTX 50-serie.

PhysX is een software development kit die ontwikkelaars kunnen gebruiken om specifieke physicsonderdelen van een game in real time te renderen met een Nvidia-gpu met CUDA-cores. In principe kan een systeem met bijvoorbeeld een RTX 5090 of een AMD-videokaart ook een 32bit-game met PhysX-technologie afspelen. In dat geval worden de betreffende physicsberekeningen door de processor gedaan, wat een negatieve impact op de prestaties heeft, zo blijkt onder meer uit de onderstaande vergelijkingsvideo. De techniek is bedoeld om van gpu-accelerated berekeningen gebruik te maken.

Er zijn slechts enkele tientallen grote games die PhysX gebruiken. Voor zover bekend kwamen er sinds 2014 geen 32bit-games meer uit met PhysX-implementaties. Onder meer Mirror's Edge, Batman: Arkham Asylum, Metro 2033, Borderlands 2 en Assassin's Creed IV: Black Flag gebruikten de techniek om bijvoorbeeld dynamische rookeffecten, bewegende kledingstof, verwoestbare omgevingen en vloeistoffen te simuleren. Sindsdien is de techniek nog wel in enkele 64bit-games gebruikt, waaronder Project CARS 2, The Witcher 3: Wild Hunt en Star Citizen.