Eerste Nvidia RTX 5080 met minder rops duikt op

Er is een eerste Nvidia RTX 5080-gpu opgedoken die minder raster operations pipelines aan boord heeft dan zou moeten. De videokaart heeft naar verluidt 104 rops in plaats van 112. Nvidia heeft nog niet gereageerd op de nieuwe bevindingen.

Reddit-gebruiker Gingeraffe90 heeft een screenshot met de specificaties van de RTX 5080 in GPU-Z op Reddit gedeeld. Op de afbeelding is te zien dat de videokaart minder raster operations pipelines aan boord heeft dan zou moeten. De overige specificaties lijken wel met de officiële specificatielijst van Nvidia. Het gaat om een Founders Edition-variant van de RTX 5080 en niet om een kaart van een partnerbedrijf. De gegevens van GPU-Z zouden volgens VideoCardz gevalideerd zijn. Dat wil zeggen dat de informatie op de screenshot betrouwbaar is.

Nvidia heeft nog niet gereageerd op de nieuwe bevindingen met betrekking tot de RTX 5080. Het Amerikaanse bedrijf heeft eerder deze maand bevestigd dat sommige RTX 5090- en RTX 5070 Ti-videokaarten minder rops zouden kunnen bevatten. Het zou volgens het bedrijf om 'een zeldzaam probleem' gaan en de impact zou ook 'gering' zijn. De gpu-prestaties gaan volgens de fabrikant door de ontbrekende rops met ongeveer 4 procent achteruit, terwijl gebruikers bij de AI- en computeworkloads geen verschil zouden moeten merken.

Getroffen klanten kunnen bij de boardontwerper aankloppen voor een vervangend exemplaar. Nvidia zei dat de productiefout inmiddels is opgelost. Het is onduidelijk hoe de fout is ontstaan. Raster Operations Pipelines zijn onderdelen van een videokaart die pixeldata helpen verwerken, bijvoorbeeld om pixels naar de framebuffer te schrijven.