Nvidia brengt RTX 5070 Ti op 20 februari uit en stelt RTX 5070 uit tot maart

Nvidia heeft de releasedata van zijn GeForce RTX 5070 Ti en RTX 5070 aangekondigd. De fabrikant bevestigt dat de RTX 5070 Ti uitkomt op 20 februari. De RTX 5070 wordt uitgesteld tot 5 maart; eerder zei Nvidia dat die kaart ook in februari zou uitkomen.

Nvidia heeft de releasedata toegevoegd aan zijn website. Het is de eerste keer dat de fabrikant concrete data noemt voor die twee videokaarten; eerder sprak Nvidia alleen over een release in februari. Het bedrijf deelt geen reden voor het uitstel van de RTX 5070. Nu die kaart op 5 maart verschijnt, valt die release vermoedelijk wel samen met die van AMD's Radeon RX 9070-serie. Die videokaarten worden op 28 februari officieel aangekondigd en komen 'begin maart' uit.

De GeForce RTX 50-serie werd tijdens de CES geïntroduceerd. De gpu's zijn gebaseerd op een nieuwe Blackwell-architectuur, worden door TSMC geproduceerd op een 4nm-procedé en beschikken onder andere over DLSS 4. Nvidia heeft de hoger gepositioneerde RTX 5090 en 5080 eind januari al uitgebracht.