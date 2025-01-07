Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan

Fabrikanten komen met eigen versies van de GeForce RTX 50-videokaarten, die Nvidia op dinsdag aankondigde in Las Vegas. Deze beschikken over eigen ontwerpen en koelers. De eerste RTX 50-videokaarten komen eind januari op de markt.

De videokaartmakers komen met varianten van alle vier de RTX 50-gpu's die Nvidia op dinsdag aankondigde. De RTX 5090 en 5080 zijn daarvan het hoogst gepositioneerd. Die kaarten komen bovendien als eerste uit, op 30 januari. In februari volgen ook de RTX 5070 Ti en 5070, hoewel de exacte releasedata van die kaarten nog niet bekend zijn.

ASUS: nieuwe ROG Astral-serie, ROG Strix, TUF Gaming en Prime

ASUS komt met RTX 50-videokaarten in vier verschillende series. De ROG Astral-reeks is volledig nieuw en wordt het hoogst gepositioneerd door de fabrikant. In deze serie komen enkel RTX 5090- en RTX 5080-varianten beschikbaar.

De ROG Astral-modellen beschikken over een luchtkoeler met vier ventilators, waarvan drie aan de voorkant en een aan de achterkant. De ROG Astral-serie krijgt daarnaast een uitgebreider vrm-ontwerp en wordt voorzien van een phase-change thermal pad, die langer mee moet gaan dan traditionelere koelpasta. Van de RTX 5090 komt ook een ROG Astral LC-variant beschikbaar, die beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler.

Verder komt ASUS met TUF Gaming-varianten van de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070, die beschikken over een luchtkoeler met drie fans. In de ROG Strix-serie verschijnen RTX 5070 Ti en 5070-kaarten, terwijl in de ASUS Prime-line-up varianten van de 5080, 5070 Ti en 5070 beschikbaar komen.

De ROG Astral LC, ROG Astral en overige ASUS-videokaarten

Gainward: Phantom- en Phoenix-videokaarten

Gainward deelt details over twee RTX 50-videokaartseries: Phantom en Phoenix. Eerstgenoemde beschikt over een koeler met drie fans en een volledig zwart ontwerp; Gainward komt met een RTX 5090, 5080 en 5070 Ti in deze productserie.

De Phoenix krijgt juist een koeler met zilverkleurige accenten en argb-leds, maar beschikt verder ook over drie ventilators. Gainward brengt Phoenix-varianten van de RTX 5080, 5070 Ti en 5070 uit. Beide videokaartseries beschikken onder meer over een dualbiosfunctie.

De Gainward Phantom en Phoenix

Gigabyte: Aorus-kaarten, WindForce en OC Gaming

Gigabyte komt eveneens met verschillende gpu-series. De topmodellen vallen ditmaal onder de Aorus Xtreme WaterForce-series, die enkel beschikbaar komt voor RTX 5090- en RTX 5080-modellen. Die beschikken over een 360mm-aio-waterkoeler of een geïntegreerd waterblok voor een custom waterkoelingsloop. In de Aorus-line-up komen ook Master-varianten van de RTX 5090, 5080, 5070Ti en 5070, die juist beschikken over een luchtkoeler die drie slots inneemt.

Daarnaast komt Gigabyte met videokaarten in de Gaming-, Eagle-, Aero- en WindForce OC-series, die ook allemaal beschikken over een koeler met drie ventilators. De hoeveelheid slots die de koelers innemen hangt dan weer af van het model. Veel van deze kaarten komen ook als SFF-variant beschikbaar. Die vallen onder de eisen van Nvidia's SFF Ready-programma, die aangeeft of videokaarten in compacte behuizingen passen.

De Gigabyte Xtreme WaterForce, Aorus Master ICE, Gaming OC en WindForce OC SFF

MSI: twee nieuwe series

MSI's line-up bevat onder meer de RTX 5090 en 5080 Suprim Liquid, die beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler. Daaronder gepositioneerd komen 'gewone' Suprim-kaarten, die beschikken over een luchtkoeler met drie ventilators en een vaporchamber.

MSI introduceert daarnaast een nieuwe serie, genaamd Vanguard, die beschikbaar komt met alle verschillende RTX 50-gpu's en eveneens beschikt over een koeler met drie fans. Ook nieuw is de Inspire-line-up, die volgens MSI is gericht op 'entry-level-AI-prestaties' en dus minder op gamers. Dat is te zien aan het ontwerp, dat is voorzien van goudkleurige accenten en geen rgb-leds heeft.

Verder verschijnen ook videokaarten in de bekende MSI Gaming Trio- en Gaming Ventus-series. Daarbij is de Gaming Trio wat hoger gepositioneerd met een luxer ontwerp en rgb-leds, terwijl de Ventus-kaarten gelden als instapmodellen. Die beschikken over een simpeler ontwerp en komen, afhankelijk van de gpu, beschikbaar met twee of drie ventilators. MSI heeft verder ook meerdere Nvidia SFF Ready-kaarten, specifiek enkele varianten in de Inspire- en Ventus-series.

De MSI Suprim Liquid, Vanguard, Inspire en Ventus

Palit: GameRock en GamingPro

Palit introduceert twee verschillende videokaartmodellen voor de RTX 50-serie. De GameRock wordt het topmodel en komt beschikbaar als RTX 5090, 5080 en 5070 Ti. Deze beschikt over een 'kameleonpaneel' aan de voorkant, dat van kleur verandert met wat Palit een 'camouflage-effect' noemt. De GameRock-kaarten krijgen daarnaast adresseerbare rgb-leds.

Daaronder komt ook de GamingPro-serie beschikbaar. Die krijgen een simpeler ontwerp zonder het kameleonpaneel en met minder rgb-leds. Deze kaarten komen beschikbaar als 5080, 5070 Ti en 5070. Palit zegt overigens dat concrete releasedata voor hun videokaarten nog volgen, dus het is niet bekend of die op 30 januari meteen beschikbaar zijn.

De Palit GameRock en GamingPro

PNY: vier videokaarten, optioneel met rgb

PNY komt met een simpele line-up. Het bedrijf introduceert vier verschillende RTX 50-videokaarten: een RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. Die beschikken alle vier over een koeler met drie fans en krijgen ook allemaal vanuit de fabriek een overklok mee. Optioneel kunnen gebruikers kiezen voor varianten met rgb-leds. De RTX 5070-kaarten van PNY krijgen daarnaast Nvidia's eerdergenoemde SFF Ready-label.

PNY's RTX 50-line-up

Zotac: AMP Extreme Infinity en Solid, alleen RTX 5090 en 5080

Tot slot komt ook Zotac met enkele RTX 50-videokaarten. Het bedrijf richt zich vooralsnog alleen op de RTX 5090 en RTX 5080; er worden geen details gedeeld over eventuele 5070 en diens Ti-varianten. In zijn line-up komt Zotac met twee verschillende modellen, hoewel die vooral uiterlijk lijken te verschillen van elkaar. De AMP Extreme Infinity-kaarten worden gericht op gamers, terwijl de Solid-serie relatief sober wordt, zegt Zotac. Er komt daarnaast een Solid OC-variant met fabrieksoverklok.