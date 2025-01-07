Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan

Fabrikanten komen met eigen versies van de GeForce RTX 50-videokaarten, die Nvidia op dinsdag aankondigde in Las Vegas. Deze beschikken over eigen ontwerpen en koelers. De eerste RTX 50-videokaarten komen eind januari op de markt.

De videokaartmakers komen met varianten van alle vier de RTX 50-gpu's die Nvidia op dinsdag aankondigde. De RTX 5090 en 5080 zijn daarvan het hoogst gepositioneerd. Die kaarten komen bovendien als eerste uit, op 30 januari. In februari volgen ook de RTX 5070 Ti en 5070, hoewel de exacte releasedata van die kaarten nog niet bekend zijn.

ASUS: nieuwe ROG Astral-serie, ROG Strix, TUF Gaming en Prime

ASUS komt met RTX 50-videokaarten in vier verschillende series. De ROG Astral-reeks is volledig nieuw en wordt het hoogst gepositioneerd door de fabrikant. In deze serie komen enkel RTX 5090- en RTX 5080-varianten beschikbaar.

De ROG Astral-modellen beschikken over een luchtkoeler met vier ventilators, waarvan drie aan de voorkant en een aan de achterkant. De ROG Astral-serie krijgt daarnaast een uitgebreider vrm-ontwerp en wordt voorzien van een phase-change thermal pad, die langer mee moet gaan dan traditionelere koelpasta. Van de RTX 5090 komt ook een ROG Astral LC-variant beschikbaar, die beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler.

Verder komt ASUS met TUF Gaming-varianten van de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070, die beschikken over een luchtkoeler met drie fans. In de ROG Strix-serie verschijnen RTX 5070 Ti en 5070-kaarten, terwijl in de ASUS Prime-line-up varianten van de 5080, 5070 Ti en 5070 beschikbaar komen.

ASUS RTX 50 - CES 2025ASUS RTX 50 - CES 2025ASUS RTX 50 - CES 2025

De ROG Astral LC, ROG Astral en overige ASUS-videokaarten

Gainward: Phantom- en Phoenix-videokaarten

Gainward deelt details over twee RTX 50-videokaartseries: Phantom en Phoenix. Eerstgenoemde beschikt over een koeler met drie fans en een volledig zwart ontwerp; Gainward komt met een RTX 5090, 5080 en 5070 Ti in deze productserie.

De Phoenix krijgt juist een koeler met zilverkleurige accenten en argb-leds, maar beschikt verder ook over drie ventilators. Gainward brengt Phoenix-varianten van de RTX 5080, 5070 Ti en 5070 uit. Beide videokaartseries beschikken onder meer over een dualbiosfunctie.

Gainward RTX 50 - CES 2025Gainward RTX 50 - CES 2025

De Gainward Phantom en Phoenix

Gigabyte: Aorus-kaarten, WindForce en OC Gaming

Gigabyte komt eveneens met verschillende gpu-series. De topmodellen vallen ditmaal onder de Aorus Xtreme WaterForce-series, die enkel beschikbaar komt voor RTX 5090- en RTX 5080-modellen. Die beschikken over een 360mm-aio-waterkoeler of een geïntegreerd waterblok voor een custom waterkoelingsloop. In de Aorus-line-up komen ook Master-varianten van de RTX 5090, 5080, 5070Ti en 5070, die juist beschikken over een luchtkoeler die drie slots inneemt.

Daarnaast komt Gigabyte met videokaarten in de Gaming-, Eagle-, Aero- en WindForce OC-series, die ook allemaal beschikken over een koeler met drie ventilators. De hoeveelheid slots die de koelers innemen hangt dan weer af van het model. Veel van deze kaarten komen ook als SFF-variant beschikbaar. Die vallen onder de eisen van Nvidia's SFF Ready-programma, die aangeeft of videokaarten in compacte behuizingen passen.

Gigabyte RTX 50 - CES 2025Gigabyte RTX 50 - CES 2025Gigabyte RTX 50 - CES 2025Gigabyte RTX 50 - CES 2025

De Gigabyte Xtreme WaterForce, Aorus Master ICE, Gaming OC en WindForce OC SFF

MSI: twee nieuwe series

MSI's line-up bevat onder meer de RTX 5090 en 5080 Suprim Liquid, die beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler. Daaronder gepositioneerd komen 'gewone' Suprim-kaarten, die beschikken over een luchtkoeler met drie ventilators en een vaporchamber.

MSI introduceert daarnaast een nieuwe serie, genaamd Vanguard, die beschikbaar komt met alle verschillende RTX 50-gpu's en eveneens beschikt over een koeler met drie fans. Ook nieuw is de Inspire-line-up, die volgens MSI is gericht op 'entry-level-AI-prestaties' en dus minder op gamers. Dat is te zien aan het ontwerp, dat is voorzien van goudkleurige accenten en geen rgb-leds heeft.

Verder verschijnen ook videokaarten in de bekende MSI Gaming Trio- en Gaming Ventus-series. Daarbij is de Gaming Trio wat hoger gepositioneerd met een luxer ontwerp en rgb-leds, terwijl de Ventus-kaarten gelden als instapmodellen. Die beschikken over een simpeler ontwerp en komen, afhankelijk van de gpu, beschikbaar met twee of drie ventilators. MSI heeft verder ook meerdere Nvidia SFF Ready-kaarten, specifiek enkele varianten in de Inspire- en Ventus-series.

MSI RTX 50 - CES 2025MSI RTX 50 - CES 2025MSI RTX 50 - CES 2025MSI RTX 50 - CES 2025

De MSI Suprim Liquid, Vanguard, Inspire en Ventus

Palit: GameRock en GamingPro

Palit introduceert twee verschillende videokaartmodellen voor de RTX 50-serie. De GameRock wordt het topmodel en komt beschikbaar als RTX 5090, 5080 en 5070 Ti. Deze beschikt over een 'kameleonpaneel' aan de voorkant, dat van kleur verandert met wat Palit een 'camouflage-effect' noemt. De GameRock-kaarten krijgen daarnaast adresseerbare rgb-leds.

Daaronder komt ook de GamingPro-serie beschikbaar. Die krijgen een simpeler ontwerp zonder het kameleonpaneel en met minder rgb-leds. Deze kaarten komen beschikbaar als 5080, 5070 Ti en 5070. Palit zegt overigens dat concrete releasedata voor hun videokaarten nog volgen, dus het is niet bekend of die op 30 januari meteen beschikbaar zijn.

Palit RTX 50 - CES 2025Palit RTX 50 - CES 2025

De Palit GameRock en GamingPro

PNY: vier videokaarten, optioneel met rgb

PNY komt met een simpele line-up. Het bedrijf introduceert vier verschillende RTX 50-videokaarten: een RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. Die beschikken alle vier over een koeler met drie fans en krijgen ook allemaal vanuit de fabriek een overklok mee. Optioneel kunnen gebruikers kiezen voor varianten met rgb-leds. De RTX 5070-kaarten van PNY krijgen daarnaast Nvidia's eerdergenoemde SFF Ready-label.

PNY RTX 50 - CES 2025
PNY's RTX 50-line-up

Zotac: AMP Extreme Infinity en Solid, alleen RTX 5090 en 5080

Tot slot komt ook Zotac met enkele RTX 50-videokaarten. Het bedrijf richt zich vooralsnog alleen op de RTX 5090 en RTX 5080; er worden geen details gedeeld over eventuele 5070 en diens Ti-varianten. In zijn line-up komt Zotac met twee verschillende modellen, hoewel die vooral uiterlijk lijken te verschillen van elkaar. De AMP Extreme Infinity-kaarten worden gericht op gamers, terwijl de Solid-serie relatief sober wordt, zegt Zotac. Er komt daarnaast een Solid OC-variant met fabrieksoverklok.

Zotac RTX 50 - CES 2025Zotac RTX 50 - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 16:34 63

07-01-2025 • 16:34

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Reacties (63)

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Bellinkx 7 januari 2025 16:43
Nvidia haar eigen Founders Edition is de enige SFF-ready (de volledige lijst kan je vinden door naar beneden te scrollen) RTX 5090 kaart die je kan kopen. Ze neemt maar twee sloten in beslag en maakt voor dit te bekomen gebruik van een ultra premium vapor chamber ontwerp. Ze is doorgaans goedkoper als aftermarket kaarten. Je krijgt ondersteuning van Nvidia zelf. De mooiste waterblocks komen exclusief uit voor de Founders Edition.

Als ik MSI, Asus of Gigabyte ben zou ik mij begrijpelijk storen aan het feit dat Nvidia haar eigen kaarten verkoopt. How do you even compete? Ik denk dat veel gebruikers die een grafische kaart van 2369 euro kopen ook net het gebrek aan RGB waarderen.

MSI had wel een elegante EXPERT - reeks maar deze komt precies niet terug bij de RTX 5000-series. Ik zag het persoonlijk ook als equivalent voor iemand die de Founders Edition niet kon kopen en aangezien er geen RTX 4070 Ti Super was met een Founders Edition.

[Reactie gewijzigd door Bellinkx op 7 januari 2025 17:39]

MaZo @Bellinkx7 januari 2025 17:30
Hier de (vooralsnog) volledige lijst van SFF-ready RTX 50 kaarten:
https://videocardz.com/ne...only-5090-sff-ready-model
Frenzy_LS @Bellinkx7 januari 2025 17:33
Een goed high end SFF alternatief is deze 5080 2 slot van inno3d. Nog niet in een nieuws bericht gezien tot dusver. 300mm lang is ook te doen.

https://www.inno3d.com/pr...-rtx-5080-x3#key-features
Darkstriker @Bellinkx8 januari 2025 01:56
Ik ben wel nog een beetje huiverig of deze FE wel 575W stil kan koelen. Ik heb er geen twijfel aan dat ie de 575W aankan maar hoe snel moeten die fans ervoor draaien? Dat is eigenlijk de enige noemenswaardige meerwaarde die partners nog kunnen leveren voor mensen die perse RBG willen hebben (zoals je al aangeeft, denk dat dat niet veel overlapt met de mensen die 2k+ aan een GPU besteden) of aan hardcore overclocking doen (nogal niche).

Hoewel de FE designs van de 3090 en 4090 echt al heel goed waren, waren ze toch bestwel goed hoorbaar. Ik vraag me af of ze zo veel vooruitgang hebben geboekt met dit design dat ie veel kleiner kan en alsnog 25% meer vermogen kan afvoeren terwijl ie stil blijft.

Met de mooie aftermarket waterkoelers ben ik het niet helemaal mee eens. Daar zie ik niet echt een groot verschil. Wel zijn er niet veel waterkoelers voor customers die even klein zijn. Maar we zullen moete zien of dat doorgaat met dit nieuwe design. Doordat het PCB nu in het midden zit zou ie nog wel eens een stuk langer kunnen zijn dan een customer die het anders aanpakt.
Shizukana08 @Bellinkx7 januari 2025 16:53
De mooiste waterblocks komen exclusief uit voor de Founders Edition.
zijn daar al foto's van?
jdjeasy @Bellinkx7 januari 2025 23:29
Verkoopt Nvidia deze keer weer in NL rechtstreeks?
his.dudeness @Bellinkx8 januari 2025 15:09
Hoe is de cooling prestatie van de Founders edition vergeleken met aftermarket kaarten als je de cooler niet wilt vervangen met een waterblok? Ik snap dat Nvidia een fancy vaporchamber gebruikt, maar is die met maar 2 slot dikte dan beter dan een aftermarket 3 slot, or gewoon even goed en compacter?
koelebobes 7 januari 2025 16:41
Hmmmm had gehoopt dat ASUS een nieuwe Noctua kaart zou aankondigen... Hopelijk komt deze nog!
Ra_gdd @koelebobes7 januari 2025 16:46
Mijn MSI Slim RTX 4070 Super videokaart is ook met 3 fans.
En deze GPU is ook te krijgen met 2 fans.

Ik heb het verschil zitten opzoeken en temperaturen zijn +/- gelijk tussen 2 en 3 fans kaarten.
Enkel geluidsproductie stressed is de 3 fans kaart bijna onhoorbaar waar 2 fans kaart de fan duidelijk te horen is.
koelebobes @Ra_gdd7 januari 2025 16:48
Om heel eerlijk te zijn, mijn 3070 Asus x Noctua is zo stil dat als ik hem overclock ik alleen maar coilwhine hoor
Dennism
@koelebobes7 januari 2025 17:00
Noctua kaarten zijn volgens mij altijd zo'n half jaar later op zijn snelst, mocht er een komen.

Zag je bij de 4080 ook, release september 2022 - Noctua editie release maart 2023
Bij de 3070 was het zelfs een jaar met een release in oktober 2022 en de Noctua editie in oktober 2021
De 3080 editie was meer dan 1,5 jaar later na de 3080 lancering.

De enige uitzondering was de 4080 Super, maar dat was volgens mij geen nieuw design, maar een hergebruik van het 4080 model.
hooibergje @koelebobes7 januari 2025 18:10
De vorige Noctura-kaarten kwamen ook pas een paar maanden na de release van het GPU uit. Misschien is dat hier weer het geval.
Totoro88 @koelebobes7 januari 2025 19:24
Binnenkort een Be Quiet variant met 3x 140mm Silent Wings 4 (Pro) ;)
bun00b 7 januari 2025 16:40
Als de referentiekaart van Nvidia 2 fans gebruikt, vraag ik me wel af wat ASUS doet met die kaart met 4 fans. Zal best wel beter koeling halen, maar echt veel OC denk ik niet dat ze zullen kunnen doen want je zit al snel op de 600W limiet van de connector (zie ook geen extra power connector dus ze houden het op de 600W).

Mikken ze dan gewoon echt op de "koelste 5090/5080 op de markt"?
Benjamin- @bun00b7 januari 2025 16:48
Of de stilste? Meer ventilators helpt natuurlijk ook mee om ze langzamer te kunnen draaien om dezelfde temperatuur te halen.

Daarnaast zal er ook een stuk marketing in zitten. Bedoel laten we eerlijk zijn, hoe doe je jezelf onderscheiden in de GPU markt wanneer iedereen dezelfde GPU gebruikt?
bun00b @Benjamin-7 januari 2025 16:57
Het is natuurlijk een welkome toevoeging voor deze monster kaarten. Als je ze op volle toeren krijgt gaan ze inderdaad wat lawaai maken, dus ik zie het nut van die 4e fan. Anderzijds lijkt het op de komst van een nieuw, meer premium ASUS model met een stevige markup, waar de extra fan de marketing ook kan helpen uitleggen waarom je weer zoveel extra moet betalen voor deze kaart ipv een concurrent.

Ik ben echt benieuwd naar de prijzen van de lineups in dit artikel.
Benjamin- @bun00b7 januari 2025 19:38
Prijzen worden zeker interessant. Ben vooral ook benieuwd wat die 5070 gaat doen, zowel qua prijs als performance. Als die werkelijk vergelijkbaar zal worden in de ervaring als de 4090, dan zal dit voor veel mensen eindelijk de tijd worden om een nieuwe PC te bouwen.

Zelf voel ik me nog niet heel geroepen (gebruik een Ryzen 9 met 3070 laptop) om een nieuwe PC te bouwen, maar wie weet als die kaart echt aantrekkelijk wordt, dat het toch aantrekkelijk wordt.

Ik ken in ieder geval wel wat mensen die met smart wachten op een goede deal.
bun00b @Benjamin-7 januari 2025 19:47
die kaart wordt zeker aantrekkelijk voor de prijsklasse, maar die claim van de 4090 gaat zeker niet op. dat is een eeuwenoud marketingtruukje dat nvidia altijd doet, waarbij ze de nieuwe kaarten met nieuwe (beter) DLSS benchmarken met frame gen etc tegen de oude kaart raw performance.

als je kijkt naar de specs van beide kaarten, zelfs al reken je generational architecture gains mee, de 4090 heeft bijna 3x zoveel cores als de 5070 dus die komt nergens in de buurt
Benjamin- @bun00b7 januari 2025 21:36
Dat het niet hetzelfde zal zijn, dat geloof ik ongetwijfeld, echter indien deze techniek naar de 40 serie kaarten komt, dan zou dit in de praktijk toch weleens een zeer vergelijkbare ervaring kunnen bieden. En dan komt het punt dat als jij en ik het eigenlijk niet kunnen opmerken, maakt het dan nog uit? Zo vind ik DLSS ook echt een mooie techniek om die framedrops bijv op te vangen, uitstekende techniek om zo meer uit je hardware te halen, want vroeger stelde ik een spel altijd in om toch nog een prima framerate te hebben in die momenten dat het echt zwaar was.

Het is natuurlijk nog afwachten wat de praktijk ons laat zien, zowel hoe groot de verschillen zijn, maar ook zeker of je het gaat zien zonder dat je beelden gaat vergelijk om te zien wat die pixels werkelijk moeten laten zien, en wat er van gemaakt wordt.

Mocht dit dus goed werken, dan zie ik een lang leven tegemoet met deze kaart, dan zou het zo maar kunnen dat je pas weer bij de 80 of zelfs 90 serie pas weer echt iets nieuws nodig hebt. (en ja, ik realiseer me dat menig persoon hier sneller upgrade, maar heel wat mensen hebben nu nog gewoon een 10 of 20 serie kaart), dus ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig.
wimdezoveelste @Benjamin-8 januari 2025 14:52
Die techniek komt niet naar de 40-serie, dit zou slecht zijn voor de verkoop van de 50-serie
NeverSettle @Benjamin-7 januari 2025 20:52
Ben vooral ook benieuwd wat die 5070 gaat doen, zowel qua prijs als performance. Als die werkelijk vergelijkbaar zal worden in de ervaring als de 4090
Werd duidelijk bij verteld dat het zonder AI niet mogelijk is. In het klein stond er bij dat Multi Frame Gen (X4) werd gebruikt t.o.v. "reguliere" Frame Gen voor RTX 4090. Ofwel RTX 5070 gaat met puur rasterization nooit een RTX 4090 prestaties halen.
Benjamin- @NeverSettle7 januari 2025 21:39
De vraag is of dit nodig is. We zullen moeten wachten op de resultaten en dan ook kijken of we het echt gaan zien, maar indien je vergelijkbare resultaten framerate haal, terwijl je het verschil niet of nauwelijks ziet wanneer je speel, dan maakt het in principe niet uit.
CosmicByte @Benjamin-8 januari 2025 08:33
Nee, gewoon nee. Het is prima om optimistisch te zijn maar verkijk je er niet op.
Bij de huidige DLSS is het al overduidelijk merkbaar. Niet erg hoor, ik hou van de techniek en het staat bij mij altijd aan bij de intensieve games.

Maar nu gaan ze nóg meer 'nep' frames er tussen proppen. Ik heb geen glazen bol maar kan me niet voorstellen dat het nu tovenarij is. Mijn gok is dat het simpelweg meer performance is voor grofweg dezelfde kwaliteit en DLSS kenmerken.
Benjamin- @CosmicByte8 januari 2025 23:00
Van wat ik begreep gaat het niet op nep frames, maar slechts een gedeelte van de pixels die gerenderd worden. Volgens mij iets van twee derde.
Sissors
@bun00b7 januari 2025 16:50
Waarschijnlijk meer de stilste op de markt. En bij 600W power zullen ze vast niet allemaal fluisterstil blijven. Al helemaal niet in een kast waar toch de temperatuur altijd hoger gaat zijn dan buiten de kast, hoe goed je airflow ook is.
GabeNewell333 7 januari 2025 16:54
Ik ben zelf zeer te spreken over INNO3d. Toen de poort in de fik vloog is het heel snel in Nederland gerepareerd. Hij is heel stil en in tegenstelling tot mijn MSI, Gigabyte en Asus kaarten had ik nooit eigenlijk last van.
CriticalHit_NL
@GabeNewell3337 januari 2025 17:16
Denk alleen dat het uitgangspunt moet zijn dat in de fik vliegen onmogelijk dient te zijn. :+
hooibergje @GabeNewell3337 januari 2025 18:11
Ik heb op soortgelijke manier goede woorden over voor ASUS TUF. Door componenten van 2 cent te gebruiken ipv 1 cent fikten ze bij hun als enige niet weg op de 4090s.
Totoro88 @hooibergje7 januari 2025 19:14
van Military Grade componenten mag je idd wel verwachten dat ze minimum 70% duurder zijn, chapeau voor de genomen klap in winstmarge ;)
Jacco011 @Totoro888 januari 2025 10:33
Note, however, that the MIL-STD-810 documents do not mandate standards or set minimum goals for the various tests; for the most part they simply describe how testing is to be conducted. This leaves considerable room for interpretation, and it is therefore important for manufacturers of rugged notebooks to provide detailed information on what tests were conducted, how exactly they were conducted, what the results were, and what those results actually mean. The claim that a product is "MIL-STD-810G/H tested" is not enough, and prospective customers should ask for more detail.
Ruggedpcreview
no commercial organization or agency certifies compliance, commercial vendors can create the test methods or approaches to fit their product. Suppliers can – and some do – take significant latitude with how they test their products, and how they report the test results.
Wikipedia

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 8 januari 2025 10:35]

CriticalHit_NL
7 januari 2025 16:53
Hopelijk kan Kingpin nog snel uitsluitsel geven of er wel of niet een kaart van z'n handen komt.

In negatieve zin blijft opvallen dat de connectoren nog altijd op de zijkant zijn gemonteerd, minder fijn voor horizontale plaatsing i.v.m. ruimte maar het ziet er ook gewoon minder uit en zit juist bij de heetste hittebron in de buurt, zowel horizontaal als verticaal ziet de kabel er daar gewoon minder uit en kasten zijn doorgaans langer dan breed.

Verder als de watergekoelde varianten geen opening hebben om het bij te vullen kun je die kaarten na verloop van tijd gewoon in de vuilnisbak mikken, want een closed loop verliest zijn inhoud ook net zo goed dat bijvoorbeeld een airco dat doet.

Dan nog dit:
Each aspect of the new GeForce RTX 5090 Founders Edition has been purposefully designed to increase cooling capacity and capabilities by leveraging new design innovations, Liquid Metal thermal interface material (TIM), and a unique 3-piece PCB. Stay tuned for further details about the design of these incredible cards ahead of their release.
Laten we dan maar hopen dat dit niet zoals bij de PS5 ervoor zorgt dat wanneer een videokaart verticaal geplaatst wordt zichzelf zal elektrocuteren na verloop van tijd.
Xm0ur3r @CriticalHit_NL7 januari 2025 17:30
Hopelijk kan Kingpin nog snel uitsluitsel geven of er wel of niet een kaart van z'n handen komt.
Met 2 connectoren. Zou gaaf zijn om te zien wat zo'n kaart dan kan doen.
In negatieve zin blijft opvallen dat de connectoren nog altijd op de zijkant zijn gemonteerd, minder fijn voor horizontale plaatsing i.v.m. ruimte maar het ziet er ook gewoon minder uit en zit juist bij de heetste hittebron in de buurt, zowel horizontaal als verticaal ziet de kabel er daar gewoon minder uit en kasten zijn doorgaans langer dan breed.
Alleen waar plaats je ze dan?
Als je de connector achterop aan het uiteinde plaatst maak je de kaart nog langer. Ze zijn nu al lang en passen in veel kasten niet meer. En dan zorg je ervoor dat ze in nog minder kasten passen.
Ik moet nu al passen en meten met een nieuwe kaart uitzoeken.

Bij watergekoelde kaarten zie je de connector wel vaak aan het uiteinde/achterkant, om de reden dat die kaarten aanzienlijk korter zijn en dus minder een probleem is.
Verder als de watergekoelde varianten geen opening hebben om het bij te vullen kun je die kaarten na verloop van tijd gewoon in de vuilnisbak mikken, want een closed loop verliest zijn inhoud ook net zo goed dat bijvoorbeeld een airco dat doet.
Sorry, botgezegd: lariekoek.
Ja je hebt gelijk AIO's verliezen lichtelijk aan vloeistof, of beter gezegd; het vloeistof verdampt langzaam omdat de rubberen buizen een klein beetje vloeistof doorlaten. Dit is echter zo ongelooflijk minimaal dat je dat niet merkt in een normale gebruiksperiode.
Ik heb tientallen AIO's gebruikt en nog in gebruik, bij vrienden geinstalleerd en vervangen e.d. en nooit hier problemen mee ondervonden.
Ja ik heb nog een oude Asetek liggen uit 2008 waarvan de pomp veel lawaai maakt, mogelijk om die reden. Maar hij koelt nog prima, maakt alleen veel lawaai. En bedenk je, deze is dus 17 jaar oud!
Ik heb AIO koelers van 10+ jaar oud die het nog zonder enig probleem doen.

Oftewel conclusie; ja als jij 20 jaar met je computer wilt doen dan is dit mogelijk een probleem.
Maar niet zo'n groot probleem als jij het doet voorkomen.
CriticalHit_NL
@Xm0ur3r7 januari 2025 17:44
Alleen waar plaats je ze dan?
Als je de connector achterop aan het uiteinde plaatst maak je de kaart nog langer. Ze zijn nu al lang en passen in veel kasten niet meer. En dan zorg je ervoor dat ze in nog minder kasten passen.
Ik moet nu al passen en meten met een nieuwe kaart uitzoeken.
Zoals ik zei, de meeste bestaande kasten hebben doorgaans meer lengte beschikbaar dan breedte, want bij de huidige 40-series komen heel veel mensen in de knel met het zijpaneel dan wel het sterk moeten buigen van de kabels om het passend te krijgen in horizontale positie.

Ga je verticaal blaast niet alleen de hete lucht meer tegen de rest van de componenten aan, het werkt ook niet perse beter voor de koeling van het apparaat zelf en zit je alsnog vaak dicht tegen het zijpaneel wat de luchtaanvoer niet bevorderd, en dan heb je nog steeds dat de kabel er met zijn gewicht bovenaan aanhangt en dus buigt wat je liever niet wilt bij die connectoren maar het ziet er ook gewoon niet sjiek uit.

Bij de connectoren in de lengte heb je die orientatie problemen minder en hangt het niet voor je GPU e.d. wat esthetisch ook gewoon mooier is.
Sorry, botgezegd: lariekoek.
Ja je hebt gelijk AIO's verliezen lichtelijk aan vloeistof, of beter gezegd; het vloeistof verdampt langzaam omdat de rubberen buizen een klein beetje vloeistof doorlaten. Dit is echter zo ongelooflijk minimaal dat je dat niet merkt in een normale gebruiksperiode.
Ik heb tientallen AIO's gebruikt en nog in gebruik, bij vrienden geinstalleerd en vervangen e.d. en nooit hier problemen mee ondervonden.
Ja ik heb nog een oude Asetek liggen uit 2008 waarvan de pomp veel lawaai maakt, mogelijk om die reden. Maar hij koelt nog prima, maakt alleen veel lawaai. En bedenk je, deze is dus 17 jaar oud!
Ik heb AIO koelers van 10+ jaar oud die het nog zonder enig probleem doen.
Daar zou ik toch maar niet zo zeker van zijn, bekijk dit maar, dit is zeker niet alleen iets van het afgelopen jaar dit kan al binnen een paar jaar problemen opleveren.
YouTube: E-Waste vs Upgrading older PCs... which is better?

Dat is een watergekoelde 1080Ti uit 2017, een MSI Sea Hawk, dat ding maakt gebruik van een Corsair AIO (dus asetek), je kan duidelijk horen hoeveel lucht er nu in die koeler zit in niet eens zo'n extreme periode.

Dit is dus zeker geen '20 jaars gebruikersperiode' maar gewoon een normale levensduurverwachting die niet gehaald wordt zeker mede dat de driver ondersteuning ook voor deze kaarten nog volledig actueel worden gehouden.

Het is niet voor niets dat er overal geadviseerd wordt de radiators op de juiste manier te monteren zodat de pomp niet in het hoogste punt van de loop zit omdat hij zich anders binnen korte tijd zal slopen door luchtvorming laat staan het extra geluid dat de pomp dan gaat maken.

Dit is dus wel degelijk een punt van aandacht.
Xm0ur3r @CriticalHit_NL7 januari 2025 18:05
[...]
Zoals ik zei, de meeste bestaande kasten hebben doorgaans meer lengte beschikbaar dan breedte, want bij de huidige 40-series komen heel veel mensen in de knel met het zijpaneel dan wel het sterk moeten buigen van de kabels om het passend te krijgen in horizontale positie.

Ga je verticaal blaast niet alleen de hete lucht meer tegen de rest van de componenten aan, het werkt ook niet perse beter voor de koeling van het apparaat zelf en zit je alsnog vaak dicht tegen het zijpaneel wat de luchtaanvoer niet bevorderd, en dan heb je nog steeds dat de kabel er met zijn gewicht bovenaan aanhangt en dus buigt wat je liever niet wilt bij die connectoren maar het ziet er ook gewoon niet sjiek uit.

Bij de connectoren in de lengte heb je die orientatie problemen minder en hangt het niet voor je GPU e.d. wat esthetisch ook gewoon mooier is.
Ik bedenk mij net dat je dan met het probleem zit dat het pcb niet zo ver doorloopt.
Dit zou je natuurlijk kunnen oplossen met wat draadjes of een verlengd printplaatje ertussen maar dan zit je weer met een extra productieproces.
Ze zouden beter de connectoren schuin aan de zijkant kunnen plaatsen, zoals de FE modellen.
Daar zou ik toch maar niet zo zeker van zijn, bekijk dit maar, dit is zeker niet alleen iets van het afgelopen jaar dit kan al binnen een paar jaar problemen opleveren.
YouTube: E-Waste vs Upgrading older PCs... which is better?

Dat is een watergekoelde 1080Ti uit 2017, een MSI Sea Hawk, dat ding maakt gebruik van een Corsair AIO (dus asetek), je kan duidelijk horen hoeveel lucht er nu in die koeler zit in niet eens zo'n extreme periode.

Dit is dus zeker geen '20 jaars gebruikersperiode' maar gewoon een normale levensduurverwachting die niet gehaald wordt zeker mede dat de driver ondersteuning ook voor deze kaarten nog volledig actueel worden gehouden.

Het is niet voor niets dat er overal geadviseerd wordt de radiators op de juiste manier te monteren zodat de pomp niet in het hoogste punt van de loop zit omdat hij zich anders binnen korte tijd zal slopen door luchtvorming laat staan het extra geluid dat de pomp dan gaat maken.

Dit is dus wel degelijk een punt van aandacht.
Het is wellicht wel een punt van aandacht ja, maar alleen als je deze niet op een normale manier monteert.
Phil laat verderop in het filmpje ook gewoon zien dat de kaart en AIO nog prima bruikbaar is. Temp is zelfs netjes.
YouTube: E-Waste vs Upgrading older PCs... which is better?

Dus ja je hebt gelijk de AIO verliest vloeistof, maar is verder prima bruikbaar en dus niet zo'n groot probleem als je doet voorkomen.
Ik heb hier verder ook nog nooit iemand over gehoord of zelf last van gehad, ik denk dat je zoals Jay een beetje een kenner moet zijn wil het je opvallen.
Totoro88 @Xm0ur3r7 januari 2025 19:21
Als je de connector achterop aan het uiteinde plaatst maak je de kaart nog langer. Ze zijn nu al lang en passen in veel kasten niet meer. En dan zorg je ervoor dat ze in nog minder kasten passen.
Ik moet nu al passen en meten met een nieuwe kaart uitzoeken.
Gigabyte 4070 Ti Super Gaming Max had een inkeping, zag me der wel leuk uit voor een Be Quiet Light Base, of een soortgelijke gast met grommets aan de rechterkant van de (of het) motherboard tray.

Wie weet dat ,met de aangestoken trend van 'kabelloze' builds, er een algemene standaard voor een extra power supply slot of connector aan de binnenzijde van de kaart op poten word gezet.
Linke-soep 7 januari 2025 16:58
Nou als de rtx 5070 voor 548 dollar aanbevolen wordt zal dat wel weer 800 euro zijn in Europa. Ik wacht het wel af en kijk naar het equivalent voor de 5070 van Amd dit voorjaar
jdjeasy @Linke-soep7 januari 2025 23:33
654 eur is de nl msrp. Reken wat AIB marge erbij en je zit snel richting 700, zeker het komend kwartaal.
JeroenNietDoen 7 januari 2025 18:22
PNY komt met een simpele line-up. Het bedrijf introduceert vier verschillende RTX 50-videokaarten: een RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. Die beschikken alle vier over een koeler met drie fans en krijgen ook allemaal vanuit de fabriek een overklok mee. Optioneel kunnen gebruikers kiezen voor varianten met rgb-leds.
Versie zonder RGB, hulde _/-\o_
mr_evil08 @JeroenNietDoen7 januari 2025 18:55
Maar vaak is de versie zonder RGB duurder en vaak kun je RGB wel uitschakelen via software, verwacht niet dat de versie zonder RGB een lang leven heeft als we terugkijken naar verleden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 7 januari 2025 18:56]

Th1js 7 januari 2025 20:51
Godsakke wat vind ik die MSI Suprim X Liquid kaarten toch mooi. Zou er zo graag eentje willen hebben. Maar tja. Prijzen.
Jeroen hofman @Th1js7 januari 2025 22:09
Sorry kan wel mooi zijn, maar ga je de gehele dag naar de mooie videokaart zitten kijken.
In mijn optiek gaat het toch om de functionaliteit van een videokaart of deze nu rood , wit, blauw pimpelpaars is. Liefst ook nog zonder leds en kermis light
Ik wacht de ervaringen, en reviews even af van deze GeForce RTX 50-kaarten
Th1js @Jeroen hofman7 januari 2025 22:26
Natuurlijk, mij gaat het ook meer om de performance en wat ik krijg voor mn geld. En zo'n kaart zal ik ook nooit kopen, maar kan toch niet zeggen dat ik geen mooi beetje technologie vind.
Stiello @Th1js7 januari 2025 21:43
Eens! Heb de 4090 versie en ga daar of een founders edition 5090 of een suprim liquid bij proppen. Dan kan die oude 3080ti de deur uit. 3D rendering, mocht je je afvragen waarom in godsnaam.
thepeet 7 januari 2025 16:58
€2300,- voor een videokaart, dat is nog eens een leuke hobby :+ :Y)
lawtshjj 7 januari 2025 17:31
Ik ben meer benieuwd naar de backplates kant van deze AIB kaarten. Zitten hier ook modellen tussen die aan 2 kanten een opening hebben waar de airflow doorheen kan, net als bij de FE?

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