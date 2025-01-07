Belgische provider DIGI stuurde 'door fout' persoonsgegevens naar Witte Gids

De nieuwe Belgische provider DIGI stuurde door 'een menselijke fout' namen en adresgegevens door naar de Witte Gids. Normaliter horen klanten daar eerst toestemming voor te geven, maar die konden dat vooraf niet doen.

Verschillende gebruikers melden op platforms zoals Userbase en Reddit dat hun namen, adresgegevens en telefoonnummers in de Witte Gids zijn gepubliceerd, zonder dat ze hiervoor toestemming gaven. Het gaat om gegevens die ze deelden met DIGI en voordat zij een DIGI-abonnement afsloten niet in de Witte Gids stonden. De Witte Gids is vergelijkbaar met de Nederlandse Telefoongids.

Providers mogen deze data pas delen met de Witte Gids als de klanten hier vooraf toestemming voor hebben gegeven. Abonnees geven aan dat toestemming geven niet mogelijk was bij het aanmeldproces. Deze klanten geven ook aan in contact te zijn geweest met de klantenservice van DIGI, waarna de gegevens worden verwijderd.

DIGI erkent tegenover Tweakers dat de gegevens 'door een menselijke fout' zijn gepubliceerd. De provider zegt ook dat deze fout inmiddels is gecorrigeerd en dat er verder geen actie nodig is van klanten. De gepubliceerde gegevens worden dus offline gehaald. "Wij verontschuldigen ons voor dit incident en nemen dit voorval uiteraard serieus", schrijft DIGI. "Ondertussen zijn we bezig met de evaluatie en optimalisatie van een aantal interne en externe processen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Klanten die hierover nog vragen hebben, kunnen altijd contact met ons opnemen via privacy@digi-belgium.be."