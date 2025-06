Orange-budgetmerk Hey verlaagt prijzen in België na introductie DIGI Belgium

Orange Belgium verlaagt de prijs van het goedkoopste abonnement van zijn budgetmerk Hey Telecom. Daarnaast krijgen alle abonnementen nu onbeperkt sms'en en bellen. De prijswijziging volgt nadat de nieuwe telecomprovider DIGI zijn intrede deed op de Belgische markt.

DIGI is sinds 11 december actief op de Belgische markt en biedt een abonnement met 15GB data voor vijf euro per maand. Orange Belgium heeft daarop twee van de abonnementen van Hey aangepast om dat aanbod te evenaren. Ook bij deze provider kost een abonnement met 15GB, het zogenaamde Mobile S-abonnement, nu vijf euro per maand. Datzelfde abonnement bevatte eerder 5GB data, 150 belminuten en duizend berichten, waarvoor zeven euro per maand werd betaald.

Daarnaast past Orange Belgium zijn Mobile M-abonnement aan. Eerder bevatte dit abonnement 10GB aan data en een beperkte hoeveelheid belminuten en sms'jes. Dat wordt aangepast naar 25GB aan data en onbeperkt bellen en sms'en. De prijs van dit abonnement blijft wel hetzelfde, namelijk negen euro per maand. De nieuwe prijzen en productkenmerken gaan op 18 december in.

Orange benadrukt verder dat bij alle abonnementen zowel 4G als 5G te gebruiken is. Dat is bij DIGI nog niet het geval. Deze provider gebruikt vooralsnog het 4G-netwerk van Proximus, maar werkt wel aan een eigen 4G/5G-netwerk.

Abonnement Huidige prijs Nieuwe prijs Mobile S 5GB data, 150 belminuten en 500 sms'jes voor 7 euro per maand 15GB data, onbeperkt sms'en en onbeperkt bellen voor 5 euro per maand Mobile M 10GB data, 300 belminuten en 1000 sms'jes voor 9 euro per maand 25GB data, onbeperkt sms'en en onbeperkt bellen voor 9 euro per maand Mobile L 50GB data, onbeperkt bellen en onbeperkt sms'en voor 14 euro per maand Blijft gelijk Mobile XL 160GB data, onbeperkt bellen en onbeperkt sms'en voor 25 euro per maand Blijft gelijk

Update 11:27: In het artikel stond eerder dat Digi op zijn website simulaties heeft staan van potentiële toekomstige abonnementen. Dat klopt niet. De simulaties tonen alleen de kosten als iemand buiten zijn bundel gaat.