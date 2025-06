Franse privacywaakhond beboet Orange voor ongevraagde advertenties in mailbox

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft telecombedrijf Orange een boete van 50 miljoen euro opgelegd. De provider plaatste ongevraagd reclameberichten tussen de e-mails van gebruikers, zonder hiervoor toestemming te vragen.

Het geplaatste advertentiemateriaal verscheen in een ruimte die normaal gesproken alleen bestemd is voor persoonlijke e-mailberichten. De CNIL oordeelde dat deze praktijk in strijd is met de Franse wetgeving rond elektronische communicatie, waarbij expliciete toestemming vereist is voor commerciële berichten. Meer dan 7,8 miljoen gebruikers kregen te maken met deze vorm van reclame. Daarnaast bleef het bedrijf cookies toepassen nadat gebruikers hun toestemming hadden ingetrokken.

Naast de miljoenenboete moet Orange binnen drie maanden stoppen met het uitlezen van cookies na intrekking van toestemming. Voor elke dag vertraging wordt een dwangsom van 100.000 euro opgelegd. Bij het bepalen van de boete woog de toezichthouder mee dat Orange marktleider is in Frankrijk en financieel voordeel heeft behaald uit deze praktijken.

Orange heeft het tonen van advertenties in deze vorm inmiddels gestaakt. Sinds november 2023 is reclame volgens de toezichthouder duidelijk te onderscheiden van gewone e-mails. De CNIL heeft dit als verzachtende omstandigheid meegewogen in haar oordeel.

De uitspraak volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit november 2021, waarin werd bepaald dat het tonen van commerciële berichten in een e-mailomgeving gezien moet worden als directe marketing waarvoor toestemming nodig is.