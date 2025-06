Vodafone Nederland test het inzetten van de 1800MHz-band exclusief voor 5G

Vodafone test in Nederland het gebruiken van de 1800MHz-band exclusief voor 5G. Op dit moment past de provider in zijn netwerk nog dynamic spectrum sharing (dss) toe op de frequentieband, waardoor het spectrum gebruikt wordt voor zowel 4G als 5G.

De test is in de omgeving van Sittard, meldt VodafoneZiggo aan Tweakers. De provider zegt dit te doen vanwege 'de snelle toename van toestellen die 5G ondersteunen'. Daardoor groeit ook de vraag naar 5G-netwerkcapaciteit, stelt de provider. Tweaker ikbenjoeri merkte de test op Gathering of Tweakers op. Daarvoor baseerde de gebruiker zich op gegevens van Antennekaart.nl.

Nu zet Vodafone nog dss in op de 1800MHz-band, waardoor het spectrum gebruikt wordt voor zowel 4G als 5G. Door 1800MHz exclusief te gebruiken voor 5G is er meer capaciteit beschikbaar voor 5G-toestellen. Dit betekent dat meer 5G-gebruikers tegelijk de band kunnen gebruiken en zij daarbij hogere snelheden kunnen halen.

Het gebruiken van dss door VodafoneZiggo is opvallend, omdat de toenmalige ceo van de Vodafone Group - dat voor de helft eigenaar is van VodafoneZiggo - stelde dat het gebruiken van dss 'geen echte 5G' is en 'consumenten misleidt'. VodafoneZiggo noemde 5G via dynamicspectrumsharing daarop wél echte 5G.

Overigens zet Vodafone inmiddels wel frequentieruimte exclusief in voor 5G. Zo begon de provider in oktober vorig jaar met een pilot om de 700MHz voor 5G te gebruiken, die volgens Antennekaart.nl-data inmiddels landelijk is ingezet. Daarnaast gebruikt de provider de 3,5GHz-band exclusief voor 5G. KPN en Odido hebben nooit dss gebruikt en bieden al langer frequentieruimte aan die alleen voor 5G gebruikt wordt.