KPN verhoogt zelf databundels van sommige klanten voor 1,25 euro extra per maand

KPN heeft sommige klanten laten weten dat hun databundels vanaf januari of februari worden vergroot. Gebruikers moeten daar wel 1,25 euro per maand extra voor betalen. Wie daarin geen interesse heeft, kan 'kijken naar een ander passend abonnement bij KPN', aldus een woordvoerder.

KPN ziet naar eigen zeggen dat het dataverbruik van klanten toeneemt, bijvoorbeeld door het streamen van series of het voeren van videogesprekken. "Daarop spelen we in door sommige klanten een grotere bundel aan te bieden voor een klein bedrag extra", zegt een woordvoerder van KPN na vragen van Tweakers. De bundels worden vergroot met 10, 30 of 50GB extra data om te voorkomen dat klanten 'buiten de bundel gaan'.

Een klein deel van de prijs voor de grotere bundel wordt doorberekend aan de klant. Hun abonnement wordt 1,25 euro per maand duurder. Verder blijft het contract hetzelfde, benadrukt KPN. Niet alle klanten komen echter hiervoor in aanmerking. Om hoeveel klanten het precies gaat is niet bekendgemaakt.

Wie wel in aanmerking komt voor de extra GB's, hoeft hiervoor zelf niets te doen. KPN voert deze wijziging zelf door, zonder actie van klanten. De abonnementhouders in kwestie zijn per brief geïnformeerd, zegt KPN. Vanaf januari of februari ontvangen zij automatisch de extra GB's.