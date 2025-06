Freedom Internet verhoogt prijzen internetabonnementen en huurmodems vanaf 2025

Freedom Internet verhoogt vanaf 1 januari 2025 de prijzen van alle internetabonnementen en sommige huurmodems. De prijsstijging geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten. In alle gevallen wordt een internetabonnement een of twee euro per maand duurder.

De prijsveranderingen hebben volgens Freedom Internet twee redenen. Enerzijds wordt de huur van bepaalde FritzBox-modems verhoogd van twee naar drie euro per maand. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de provider de huurprijzen van de FritzBox 5530, 7590(AX) en 7583 verhoogt. De kosten om een modem over te nemen gaan voor de vermelde modellen met 25 euro omhoog. De huur- en overnameprijzen voor de FritzBox 5490 en 5590 blijven hetzelfde.

Uitgifte modem 2024 Uitgifte modem 2023 Uitgifte modem 2022 of eerder FritzBox 5530 € 100,- € 75,- € 50,- FritzBox 7590(AX) € 125,- € 100,- € 75,- FritzBox 7583 € 125,- € 100,- € 75,-

Daarnaast worden sommige internetabonnementen nog eens een euro duurder vanwege 'hogere kosten voor grondstoffen, energie en inflatie'. Klanten die vanaf 1 januari 2025 meer dan een euro per maand extra moeten gaan betalen, mogen tot en met 31 januari 2025 hun abonnement zonder extra kosten opzeggen.

De onderstaande prijzen zijn inclusief btw en gelden voor bestaande en nieuwe klanten die naast een internetabonnement een modem van Freedom Internet huren. Klanten die een eigen modem gebruiken of een modem van de provider kopen of overnemen voor een eenmalig bedrag, hoeven geen huur te betalen en betalen dus drie euro per maand minder.