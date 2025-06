Belgische GBA: bedrijf dat gegevens ID-kaarten verzamelt voldoet niet aan AVG

De Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legt het bedrijf Freedelity 'corrigerende maatregelen' op na inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bedrijf zou onterecht bepaalde persoonsgegevens van identiteitsbewijzen hebben verzameld.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit verzamelde Freedelity te veel niet-noodzakelijke informatie van identiteitsbewijzen, waaronder het nummer van het document, de gemeente waar de ID-kaart is uitgegeven en de geldigheidsdatum van de kaart. Daarnaast zou het bedrijf de verkregen gegevens acht jaar bewaren, wat volgens de toezichthouder buitensporig is.

Daarom legt de autoriteit het bedrijf nu verschillende maatregelen op. Freedelity moet de onnodige gegevens verwijderen, een mechanisme aanbieden voor consumenten om toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken en de bewaartermijn van gegevens verkorten naar maximaal drie jaar. Tevens moet het bedrijf een toestemmingsmechanisme aanbieden dat voldoet aan de vereisten van de AVG. Freedelity heeft vier maanden de tijd om aan deze maatregelen te voldoen en daarna kan per dag een dwangsom van maximaal 5000 euro worden opgelegd. Het bedrijf kan binnen dertig dagen in beroep gaan tegen de uitspraak.

Freedelity is een Belgisch bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt door middel van de elektronische uitlezing van identiteitskaarten. Klanten van het bedrijf kunnen vervolgens met die gegevens 'gerichte marketing en klantenrelatiebeheer' uitvoeren, aldus de Gegevensbeschermingsautoriteit.