Spaanse wet die meer data van toeristen opvraagt vanaf maandag van kracht

Vanaf maandag geldt in Spanje een nieuwe wet die de registratie van toeristengegevens verplicht. Uitbaters van hotels, campings en autoverhuurbedrijven worden hierdoor gedwongen om meer info over klanten te registreren. Volgens Spanje is de wet nodig om de veiligheid te garanderen.

Uit de Spaanse wettekst blijkt dat toeristen hun identiteitsgegevens, geslacht, huisadres, telefoonnummer en betaalmethodes moeten opgeven. Men moet ook de nationaliteit, het e-mailadres en het aantal reizigers meedelen. Als er minderjarigen meereizen, moet de verwantschap tussen de meerderjarige en de minderjarige toerist worden meegedeeld. De Spaanse overheid krijgt ook informatie over de data waarop toeristen een beroep doen op de accommodatie of de autoverhuurdienst en de betaalwijze die wordt gebruikt. De datum van betaling en de datum waarop de betaalkaart verloopt, moet ook worden doorgegeven aan de overheid. Bij hoteluitbaters wordt ook geregistreerd hoeveel kamers er worden verhuurd en of er een internetverbinding wordt aangevraagd. De uitbaters van hotels, campings en autoverhuurbedrijven maken hiervoor gebruik van een digitaal platform.

Het Marlaska-decreet is sinds januari 2023 van kracht, maar werd tot nu toe nog niet gehandhaafd. Dit komt doordat er een aanpassingsperiode gold die tot 1 oktober 2024 liep. Die aanpassingsperiode werd tot 2 december verlengd en is nu dus afgelopen. De Spaanse overheid schrijft in de wettekst dat de maatregelen nodig zijn om de veiligheid in Spanje te waarborgen. De autoriteiten stellen dat ze via de wet de terroristische en georganiseerde misdaad een halt willen toeroepen. Bij deze vormen van criminaliteit zou er sprake zijn van een 'transnationaal' karakter. In beide gevallen zou het huren van verblijfplaatsen en motorvoertuigen een belangrijke rol spelen in de werkwijze van daders.

De Spaanse Federatie voor Hoteliers en Toeristenverblijven (Cehat) heeft zorgen geuit over de nieuwe wet. De organisatie heeft naar eigen zeggen bedenkingen bij de boetes die uitbaters van hotels en campings riskeren als er niet aan de registratieplicht wordt voldaan en maakt zich ook zorgen om de privacy van toeristen. De Federatie wil dat de nieuwe wet wordt herzien.