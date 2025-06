'AMD schakelt 'loop buffer' in Ryzen 7000-cpu’s uit via biosupdate'

AMD lijkt een microcodepatch te hebben uitgebracht waarmee de loopbufferfunctie op Zen4-processors wordt uitgeschakeld. Er zouden na de implementatie van de patch geen noemenswaardige prestatieverschillen zijn vastgesteld. AMD heeft het nieuws nog niet bevestigd.

De wijziging werd ontdekt door Chips and Cheese. De techwebsite was een AMD Ryzen 9 7950X3D-cpu aan het testen via een ASRock B650 PG Lightning-moederbord en installeerde tijdens het testproces een nieuwe biosupdate met een nieuwe microcodepatch. Het zou gaan om AGESA-updateversie 1.2.0.2a. De redactie zag dat de loopbufferfunctie plots was uitgeschakeld en voerde daarna nog meer tests uit. Uit die metingen blijkt dat er weinig tot geen prestatieverschillen zijn met een uitgeschakelde loopbuffer op de Zen4-processor.

Chips and Cheese concludeert dat het cachegeheugen op de AMD Ryzen 9 7950X3D voldoende zou moeten zijn voor een vlotte werking. De website meent dat een loopbuffer geen belangrijke functie is die de prestaties van de Zen4-processors beïnvloedt. Een loopbuffer is een instructiecache in de frontend van de processor, waarin kleine, terugkerende instructies kunnen worden opgeslagen. Die kunnen dan efficiënter opnieuw worden uitgevoerd. De wijziging zou voorlopig enkel van toepassing zijn op Ryzen 7000-processors en Epyc-cpu's. Tweakers heeft AMD om een reactie gevraagd. Het artikel wordt aangevuld zodra het bedrijf meer informatie meedeelt.