Intel brengt volgend jaar cpu met cachechiplet uit, maar nog niet voor desktops

Intel bevestigt dat het volgend jaar met een soort alternatief komt voor AMD's 3D V-Cache-chips. Een communicatiemanager van het bedrijf vertelde dat in een interview. Daarbij werd wel gezegd dat deze chip wordt gericht op datacenters en dus niet beschikbaar komt voor consumenten.

Florian Maislinger van Intel bevestigde de komst van cpu's met cache tiles in een Duitstalig interview met der8auer en Bens Hardware. De communicatiemanager zegt daarin dat Intel 'volgend jaar' een cpu uitbrengt die beschikt over een cachetile, schrijft HardwareLuxx, dat het interview heeft uitgeschreven. Maislinger voegt daaraan echter toe dat de chip niet beschikbaar komt voor desktops. In plaats daarvan wordt de chip gericht op servers, omdat de markt daarvoor groter is dan die voor gamingprocessors.

De cpu in kwestie betreft volgens de Intel-communicatiemanager 'Clearwater Forest', een volgende generatie Xeon-processor die volledig is opgemaakt uit E-cores. Deze serie beschikt over verschillende cpu-tiles, die via Foveros Direct boven op een actieve basetile worden geplaatst. De cache moet in die onderste basischiplet verwerkt worden, zo bleek eerder al uit geruchten en lijkt nu dus bevestigd te worden. Maislinger zegt niet of en wanneer Intel alsnog met een 3D V-Cache-alternatief voor desktops komt.

AMD introduceerde zijn eerste 3D V-Cache-processor twee jaar geleden in de vorm van de Ryzen 7 5800X3D. Met de techniek wordt een chiplet met 64MB aan extra L3-cache aan cpu's toegevoegd. AMD biedt zowel Ryzen-consumentenprocessors als EPYC-serverchips met deze extra L3-cache aan. Voor consumenten biedt de techniek vooral voordelen bij het spelen van games. Onlangs bracht AMD nog een Ryzen 7 9800X3D uit, die op het moment van schrijven de hoogste gamingprestatiescore haalt in onze tests.