TSMC krijgt definitief miljardensubsidie van VS, gaat ook '1,6nm'-chips maken

De Verenigde Staten heeft zijn subsidieafspraken met TSMC afgerond. Onder de overeenkomst krijgt de Taiwanese chipmaker 6,6 miljard dollar voor de bouw van meerdere chipfabrieken in de staat Arizona. Het bedrijf zegt ook zijn A16-procedé te gaan inzetten in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel bevestigde op vrijdag dat de overeenkomst met TSMC definitief is gemaakt. In april maakte de Amerikaanse regering deze plannen met TSMC al bekend, maar dat betrof toen nog een voorlopige overeenkomst. Onder de overeenkomst ontvangt TSMC 6,6 miljard dollar aan directe financiering van de Amerikaanse overheid. Ook mag het bedrijf 5 miljard dollar aan goedkope leningen afsluiten bij de overheid.

Onder de definitieve deal ontvangt TSMC het subsidiegeld in delen naarmate bepaalde mijlpalen worden bereikt. Naar verwachting krijgt de chipmaker dit jaar nog ten minste een miljard dollar, zei een overheidsfunctionaris tegenover onder andere persbureau Reuters.

TSMC's plannen in de VS omvatten drie fabrieken op een campus in Arizona. De eerste daarvan gaat 4nm-chips produceren en is zo goed als af. Volgens geruchten worden in die fabriek nu al chips voor Apple gemaakt, hoewel de officiële opening begin volgend jaar moet plaatsvinden. TSMC bouwt daarnaast twee andere fabrieken, die respectievelijk in 2028 en 'eind dit decennium' opengaan. Daar zullen 2nm-chips gemaakt worden. TSMC bevestigde vrijdag verder dat het op termijn ook zijn A16-node gaat toepassen in de VS. Dat is een van de geavanceerdste procedés die het bedrijf momenteel op zijn openbare roadmap heeft staan.

De subsidieafspraken met TSMC zijn nu dus definitief gemaakt, vlak voordat Donald Trump begint aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Trump liet zich eerder kritisch uit over de Chips and Science Act, die de onderliggende subsidie mogelijk maakte. Volgens hem zijn hoge importtarieven op chips uit het buitenland voldoende als prikkel voor chipmakers om fabrieken in de VS te bouwen, schrijft ook Reuters.

Het is niet bekend of Trump een streep wil zetten door de chipwet. Mike Johnson, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei eerder op de vraag of Republikeinen de wet willen terugdraaien als ze een meerderheid hebben: "Ik verwacht dat we dat waarschijnlijk zullen doen, maar we hebben dat deel van de agenda nog niet uitgewerkt", zei Johnson. Hij kwam daarop later wel terug en zei toen dat hij de vraag 'verkeerd had gehoord', zegt Reuters.

De Chips and Science Act werd in de zomer van 2022 officieel aangenomen. Onder de wet maakt de Amerikaanse overheid ruim 50 miljard dollar vrij voor de chipsector, deels in de vorm van subsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Naast TSMC krijgen ook Intel, Samsung, Micron en GlobalFoundries subsidie van de regering. Bloomberg meldde eerder al dat Biden de subsidies wil uitdelen voordat zijn termijn eindigt.