TSMC krijgt definitief miljardensubsidie van VS, gaat ook '1,6nm'-chips maken

De Verenigde Staten heeft zijn subsidieafspraken met TSMC afgerond. Onder de overeenkomst krijgt de Taiwanese chipmaker 6,6 miljard dollar voor de bouw van meerdere chipfabrieken in de staat Arizona. Het bedrijf zegt ook zijn A16-procedé te gaan inzetten in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel bevestigde op vrijdag dat de overeenkomst met TSMC definitief is gemaakt. In april maakte de Amerikaanse regering deze plannen met TSMC al bekend, maar dat betrof toen nog een voorlopige overeenkomst. Onder de overeenkomst ontvangt TSMC 6,6 miljard dollar aan directe financiering van de Amerikaanse overheid. Ook mag het bedrijf 5 miljard dollar aan goedkope leningen afsluiten bij de overheid.

Onder de definitieve deal ontvangt TSMC het subsidiegeld in delen naarmate bepaalde mijlpalen worden bereikt. Naar verwachting krijgt de chipmaker dit jaar nog ten minste een miljard dollar, zei een overheidsfunctionaris tegenover onder andere persbureau Reuters.

TSMC's plannen in de VS omvatten drie fabrieken op een campus in Arizona. De eerste daarvan gaat 4nm-chips produceren en is zo goed als af. Volgens geruchten worden in die fabriek nu al chips voor Apple gemaakt, hoewel de officiële opening begin volgend jaar moet plaatsvinden. TSMC bouwt daarnaast twee andere fabrieken, die respectievelijk in 2028 en 'eind dit decennium' opengaan. Daar zullen 2nm-chips gemaakt worden. TSMC bevestigde vrijdag verder dat het op termijn ook zijn A16-node gaat toepassen in de VS. Dat is een van de geavanceerdste procedés die het bedrijf momenteel op zijn openbare roadmap heeft staan.

De subsidieafspraken met TSMC zijn nu dus definitief gemaakt, vlak voordat Donald Trump begint aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Trump liet zich eerder kritisch uit over de Chips and Science Act, die de onderliggende subsidie mogelijk maakte. Volgens hem zijn hoge importtarieven op chips uit het buitenland voldoende als prikkel voor chipmakers om fabrieken in de VS te bouwen, schrijft ook Reuters.

Het is niet bekend of Trump een streep wil zetten door de chipwet. Mike Johnson, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei eerder op de vraag of Republikeinen de wet willen terugdraaien als ze een meerderheid hebben: "Ik verwacht dat we dat waarschijnlijk zullen doen, maar we hebben dat deel van de agenda nog niet uitgewerkt", zei Johnson. Hij kwam daarop later wel terug en zei toen dat hij de vraag 'verkeerd had gehoord', zegt Reuters.

De Chips and Science Act werd in de zomer van 2022 officieel aangenomen. Onder de wet maakt de Amerikaanse overheid ruim 50 miljard dollar vrij voor de chipsector, deels in de vorm van subsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Naast TSMC krijgen ook Intel, Samsung, Micron en GlobalFoundries subsidie van de regering. Bloomberg meldde eerder al dat Biden de subsidies wil uitdelen voordat zijn termijn eindigt.

TSMC Arizona
TSMC's chipproductiecampus in Arizona. Bron: TSMC

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 14:27 28

15-11-2024 • 14:27

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Reacties (28)

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watabstract 15 november 2024 16:48
En wanneer komt de EU over de brug? Of gaan we dan klagen dat het verspilling van belastingcenten is?
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @watabstract16 november 2024 12:58
Drie maanden geleden ;)

nieuws: EU keurt 5 miljard euro steun goed voor TSMC-chipfabriek in Dresden

Niet helemaal hetzelfde qua scope en procedés, maar de deur staat open voor verdere uitbreidingen dus wie weet

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 16 november 2024 12:59]

Vipertje @watabstract15 november 2024 18:10
Om dit voor elkaar te krijgen moeten 27 landen het eens worden, waarvan vele net het stadium paard en wagen voorbij zijn. Helaas gaan wij in ons leven geen technologische revolutie, waarin Europa voorloper wordt op chip gebied meer meemaken en zullen we afhankelijk blijven van import.
watabstract @Vipertje15 november 2024 18:55
Dat valt wel mee. De aanjagers zijn en blijven de westerse landen. Het grote probleem is volgens mij dat vooral Duitsland nog maar net paard en wagen achter zich heeft gelaten. Ja de auto is daar uitgevonden. Het is uiteraard beeldspraak maar vooruitgang zijn onze oosterburen nogal vies van. Een beetje het Japan van Europa. Ooit waren ze modern maar ze hadden nu nog het liefst Putin's olie gekocht.
uiltje @Vipertje15 november 2024 20:56
Nou ja, wat NL wil proberen om bijvoorbeeld andere tech in silicon te integreren kan best wel wat opleveren. Dat is misschien niet zo belangrijk voor CPU / GPU / RAM & flash, maar daar kan je best een leidersrol in pakken. Wat betreft grote foundries zie ik het ook niet zo 1 2 3 gebeuren.
JWL92 @watabstract15 november 2024 16:57
Nee, we zeuren over staatsteun :P
Rudie_V 15 november 2024 14:39
Maar niet de meest geavanceerde node van dat moment. Dat is wel wat de VS graag zou willen denk ik. Kijken hoe dat zich nog gaat ontwikkelen de komende jaren. Taiwan is zeer afhankelijk van de VS wat betreft de verdediging tegen China dus misschien krijgt de VS wel een uitzondering, eerst de fabrieken laten bouwen en later druk zetten als dat nodig is.

nieuws: Taiwanese minister: TSMC mag geavanceerdste chips niet buiten Taiwan ...
tedades @Rudie_V15 november 2024 15:34
Dat is dan ook het nieuws lijkt me: de VS krijgt ook A16. Dit terwijl er berichten waren dat die niet buiten Taiwan zou komen. Ik neem aan dat Taiwan eist de eerste te zijn op de laatste node en de VS dan pas later volgt.
Als eerste op de nieuwste node zitten betekend ook dat ze nog een premium prijs kunnen vragen.
Guru Evi @tedades15 november 2024 19:27
Tegen dat de fabriek gebouwd is zal A16 wel een 'oudere node' zijn. De regering van China zal hopelijk wel zo slim geweest zijn.

Eenmaal de technologie in de VS komt kunnen ze de volgende keer een President zoals Biden binnenkomt wel naar hun bescherming fluiten, zoals ze gedaan hebben met Oekraine (pijplijnen naar Europa toelaten die het land ontwijken, onder zowel Obama als Biden) en Israel (de miljarden aan steun naar Iran onder zowel Obama als Biden) en Syrie, Irak, Afghanistan, Vietnam etc etc onder Bush 2, Clinton en voorlopers.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 15 november 2024 19:28]

Xfade @Guru Evi15 november 2024 23:52
Waarin is de regering van China wel zo slim? Het gaat toch om tsmc, taiwan en amerika ?
Guru Evi @Xfade16 november 2024 05:56
Taiwan is de legitieme regering van China..
jjeggink @Guru Evi18 november 2024 11:27
Technisch gezien heb je gelijk als we de klok een beetje terugdraaien, maar ik denk niet dat iemand in het nu er echt nog zo naar kijkt.
Guru Evi @jjeggink18 november 2024 13:15
1) Taiwan en de VS, Zuid Korea, Japan en veel pro-Westerse landen in Azië denken er nog steeds zo over
2) Blijkbaar alle pro-communist bots en NPCs hier ook (zie de verandering van +3 naar 0 en -1 op de verklaring)
3) Niet technisch gelijk, ze zijn de regering in ballingschap, de communistische dictatuur is niet vrijwillig ingestemd en mag van mij sterk onder druk komen voor hun concentratiekampen, slavernij, orgaanhandel en andere wanpraktijken die onze Duitse buren in WO2 laten blozen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 18 november 2024 13:22]

jumbos7 @tedades15 november 2024 15:54
De vraag wanneer de VS A16 krijgt en of dat dan de meeste geavanceerde node is moet natuurlijk nog beantwoord worden. Het kan dus nog steeds zo zijn dat TMSC zich zal houden aan wat de Taiwanese minister gezegd heeft, al zal er altijd discussie bestaan over hoe je dat exact invult.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 17 november 2024 09:58]

hikashuri @tedades16 november 2024 00:45
De eerste A16 node zal in de VS komen en namelijk van Intel, zij lopen momenteel een 8 tal maanden voor op TSMC.
tedades @hikashuri16 november 2024 01:27
Heb nog even naar de roadmap gekeken. Intel heeft geen 20A meer en zet in op 18A. 18A zou dit jaar klaar zijn maar dat is nu 2025. A16 is van TSMC en staat op de planning voor 2027 en Intel gaat naar 14A. Dit zei Tweakers over 14A: "... de productiedatum van 14A is onbekend, hoewel duidelijk is dat deze na 2024 zal verschijnen. De chipmaker zegt daarnaast te verwachten dat testproductie op de 14A-E-revisie in 2027 begint." Link: nieuws: Intel kondigt nieuwe chipproductieroadmap aan, 14A-procedé gebruikt h...
Samsung heeft ook op zijn roadmap SF1.4 (14A) op staan voor 2027. Wie weet dat de concurrentie van Intel mee speelt in de discussie om toch TSMC's A16 in de VS te hebben. We zullen moeten afwachten hoe het loopt en wie straks echt als eerste de meest geavanceerde node heeft.

Hoewel ik uit kijk naar innovaties zoals backside power delivery voor CPU's denk ik dat er in geheugenland mogelijk ook spannende dingen gaan gebeuren. Vooral nu voor AI toepassingen geheugen meer een bottleneck is geworden dan rekencapaciteit. Geheugen fabrikanten zullen nu ook met innovaties komen zoals we al zagen bij CPU's. Dus ik kijk al uit naar de creativiteit van de geheugen fabrikanten. Rond 2027 zal het een interessante periode worden voor tech-enthousiasten.
computerjunky @Rudie_V15 november 2024 20:09
On principe kan 1 node achter lopen juist voordeel hebben. Meteen hogere yuelds en geen kosten om lokaal te investeren in het laatste nieuwtje. En eerlijk is eerlijk zo belangrijk is het verschil in node ook niet meer.

Chip design is momenteel de grootste factor in prestaties en efficiëntie.
spoonman @Rudie_V16 november 2024 14:48
Taiwan is zeer afhankelijk van de VS wat betreft de verdediging tegen China dus misschien krijgt de VS wel een uitzondering, eerst de fabrieken laten bouwen en later druk zetten als dat nodig is.
Ik vraag me af hoeveel steun ze nog gaan krijgen van de US eens die minder afhankelijk worden van de chip fabrieken in taiwan.
shaloca 15 november 2024 14:45
Trump zal zeker verzoeken die bedrijven er zelf meer voor te laten betalen
Hij wil verder belasting voor bedrijven omlaag brengen van 21 naar 15% als ze in de VS worden gemaakt
En dat meer telefoons met US chips gebruikt worden; alles inelkaar gezet denk ik niet

https://www.tomshardware....thusiastic-about-progress
Datum van daadwerkelijk in gebruik nemen van deze fab zal net als deze van intel nog wel even duren
The Realone 15 november 2024 15:20
Afhankelijk van hoe dit afgebroken wordt de komende jaren, kan de CHiPS act nog wel eens één van Biden's grootste verdiensten blijken te zijn over jaren. De VS heeft erg geleden onder de malaise van de semi-conductor markt tijdens/na Covid en soortgelijke problematiek gaan we in de toekomst nog vaker terug zien.
Darthpaulx 15 november 2024 14:59
Nu pas. Ze houden de 2e jaar van Biden al moet krijgen. Intel had het wel. Beter laat dan nooit.
FatGoebbelsIM @Darthpaulx15 november 2024 15:34
Nu pas. Ze houden de 2e jaar van Biden al moet krijgen.
Niemand krijgt zomaar een zak vol geld. Daar staan verplichtingen tegenover die de bedrijven waar moeten maken. TSMC staat in een vergevorderd stadium.
Intel had het wel.
Intel nog niet. Het is een zooitje bij Intel. Pat Gelsinger zat laats nog te huilen omdat ze het geld nog niet hadden gekregen. Met de onderhand bekende problemen van hun chips en langs de ene kant mensen ontslaan om te bezuinigen en tegelijkertijd verschillende fabs voor te bereiden. Ze zullen het uiteindelijk wel krijgen, maar moeten er eerst voor zorgen dat ze het een en andere op orde hebben.
Rudie_V @FatGoebbelsIM15 november 2024 17:01
Intel staat ook al in het vizier van de overheid om indien nodig in te grijpen met kapitaal.
Maar ik denk sowieso dat Intel te belangrijk is voor amerika om kapot te laten gaan en dan heb ik het vooral over de foundry tak. Chipproductie op eigen bodem is politiek gezien van groot belang geworden en Intel is amerika's enige foundry-trots en van strategisch belang geworden voor amerika. Amerika zou Intel meer bij moeten gaan staan. Maar TSMC heeft dat ook wel door dus is het voor hun van belang om ook wel chipproductie in amerika te hebben, anders gaat concurrent Intel het grote voordeel krijgen.

Is Intel too big to fail? US officials are considering government intervention
https://www.techspot.com/...tion-if-intel-cannot.html
uiltje @Rudie_V15 november 2024 20:47
Nou ja, als we dan toch een handelsoorlog willen beginnen dan weten we wat we zelf moeten gaan belasten. Dat is natuurlijk het probleem, China beschuldigen van overheidssteun en dan zelf met miljarden de chipindustrie gaan steunen. De vrije markt is zo wel weg, er blijft zo alleen machtspolitiek over.
Rudie_V @uiltje16 november 2024 16:17
De overheidssteun in de VS en de EU is wel gekomen als reactie op China's staatssteun aan de chinese chipindustrie. Ook de coronapandemie heeft onze afhankelijkheid getoond.
Om de eigen in verval geraakte chipindustrie weer naar een hoger niveau te tillen en minder afhankelijk te worden van chipproductie buiten de eigen grenzen is besloten de eigen chipindustrie een zetje te geven middels staatssteun. Het is mede ook een redmiddel geworden denk ik zelf ook nog.
Pe Nis @Rudie_V16 november 2024 09:38
Het probleem van Amerika is de mentaliteit van de folks aldaar en die verander je niet. Daardoor is ook achterstand op het Verre Oosten ontstaan. Heb zelf bij Intel, TSMC en Samsung gezeten. Als er geen zweep over gaat bij de engineers in de VS, is het hopeloos en wordt het nooit iets.

[Reactie gewijzigd door Pe Nis op 16 november 2024 09:38]

Darthpaulx @FatGoebbelsIM16 november 2024 12:04
Oh, Dus Intel heeft het ook nog niet.
Darida 15 november 2024 15:14
Tot de dictator trump komaf maakt met de chips act op 20 januari.

Of het een goede deal is of niet, maakt niet uit. Alles wat Democraten op poten brachten moet op de schop...

[Reactie gewijzigd door Darida op 15 november 2024 15:16]


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