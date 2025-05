TSMC kondigt '1,6nm'-procedé aan en wil productie in 2026 beginnen

TSMC kondigt zijn A16-node aan. Dit '1,6nm'-procedé beschikt opnieuw over gate-all-aroundtransistors, net als de komende 2nm-nodes van het bedrijf. De Taiwanese chipmaker wil in de tweede helft van 2026 beginnen met massaproductie op A16.

TSMC kondigde het nieuws aan tijdens zijn Amerikaanse Technology Symposium 2024. Het is voor het eerst dat de chipmaker zijn plannen voorbij de 2nm-familie openbaar bekendmaakt. Met de A16-node stapt de fabrikant bovendien over op een nieuw naamgevingssysteem. In plaats van met de 'N' van 'nanometer', begint de merknaam van het procedé met de 'A' van ångström. Eén ångström staat gelijk aan 0,1nm, waarmee A16 op de markt wordt gebracht als een 1,6nm-node.

Het nieuwe A16-procedé wordt gebaseerd op gate-all-aroundtransitors, ook wel nanosheets genoemd. TSMC voorziet de nieuwe 1,6nm-node ook van backside power delivery. Daarmee wordt, zoals de naam doet vermoeden, de stroomvoorziening naar de onderkant van de chip verplaatst. Momenteel zit die op de bovenkant, maar dat leidt steeds vaker tot ruimteproblemen in combinatie met de signaalverwerkingsnetwerken, die ook op de bovenkant van de chip zitten. Backside power delivery verhelpt dat probleem en kan daarom betere prestaties en hogere transistordichtheden opleveren.

Bron: TSMC

Volgens de fabrikant is het A16-procedé acht tot tien procent sneller dan N2P bij dezelfde Vdd-spanning. Bij dezelfde spanning gebruikt A16 vijftien tot twintig procent minder stroom dan N2P. De transistordichtheid wordt op zijn beurt met zeven tot tien procent verhoogd, meldt de Taiwanese chipfabrikant donderdag.

TSMC zei vorig jaar dat het bedrijf backside power delivery zou introduceren in zijn N2P-procedé, dat ook voor 2026 op de planning staat. Die plannen worden nu geschrapt, zegt Tom's Hardware, dat bij het TSMC Technology Symposium aanwezig was. Waarom het bedrijf de introductie van deze techniek opschuift naar A16, is niet bekend.

Bron: TSMC

N2-nodes krijgen 'NanoFlex'

TSMC deelt daarnaast een update van zijn 2nm-roadmap, die volgens de fabrikant nog altijd op schema ligt. Het bedrijf is van plan om in de tweede helft van dit jaar te beginnen met de productie op zijn eerste 2nm-node, ook wel N2. Het jaar daarop volgt N2P, een tweede 2nm-generatie met betere prestaties.

De fabrikant kondigt donderdag voor het eerst de komst van NanoFlex aan. Chipontwerpers kunnen met die techniek verschillende 'standaardcellen' combineren binnen een enkele chip. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld blokjes op de chip wijden aan transistors die geoptimaliseerd zijn voor hoge prestaties, maar die daardoor ook meer stroom gebruiken. Een ander deel van de chips kan dan opgebouwd worden uit efficiëntere transistors, die iets minder goed presteren, maar ook minder ruimte innemen. TSMC zegt dat klanten zo hun chipontwerpen kunnen afstemmen op de 'optimale stroom-, prestatie- en oppervlakteafwegingen voor hun toepassingen'.

TSMC heeft een soortgelijke techniek, FinFlex, geïntroduceerd voor zijn N3-serie met '3nm'-procedés. Die techniek liet klanten verschillende soorten finfets combineren binnen een enkele chip, eveneens voor het beter afstemmen van stroomgebruik, transistordichtheid en prestaties. Die techniek wordt sinds vorig jaar in de praktijk gebruikt met de introductie van N3, en nu ook het verbeterde en versimpelde N3E.