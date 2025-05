Provincie Utrecht wil minder EV-laden in piekuren en elektrische warmtepompen

De provincie Utrecht raadt af dat auto's tijdens piekmomenten worden opgeladen en wil dat inwoners niet overstappen op volledig elektrische warmtepompen, maar voor hybride warmtepompen kiezen. Zo wil de provincie netcongestie tegengaan.

"Door op piekmomenten - met name in de winter tussen 16.00 en 21.00 uur 's avonds - publieke laadpalen niet te gebruiken, kan veel winst behaald worden", schrijft Energy Board provincie Utrecht, een samenwerkingsverband van de provincie, gemeenten en netbeheerders. Bij concessies voor nieuwe openbare laadpalen kunnen gemeenten al verplichten dat de laadpalen 'netbewust' kunnen laden, waarbij ze dus minder laden tijdens spitsuren en bij netcongestie. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt ook de mogelijkheid om bestaande concessiecontracten open te breken, zodat ook bestaande publieke laadpalen verplicht worden netbewust te laden. Zodra die mogelijkheid er is, gaan de provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten laadpaalbedrijven vragen dit toe te passen om zo netcongestie te verminderen. Overigens moet er wel een uitzonderingsoptie blijven voor bestuurders om per direct te kunnen laden.

De gemeente Utrecht meldde eerder deze week dat het slim laden van elektrische voertuigen de piekbelasting met vijftien procent kan verlagen. Het was ook al bekend dat de gemeente Utrecht het uitschakelen van laadpalen overwoog. Die verlaging of uitschakeling is belangrijk, omdat het energienet in onder meer de provincie Utrecht tegen zijn grenzen aanloopt. In die provincie is de situatie 'nijpend', schrijft Energy Board, 'onder meer doordat de elektrificatie van huishoudens en bedrijven sneller is gegaan dan gedacht, mede door de gasprijzen die enorm zijn gestegen door de geopolitieke ontwikkelingen'. Maatregelen zijn dan ook nodig om bijvoorbeeld nieuwe bedrijven, huishoudens en laadpalen te kunnen aansluiten op het energienet. Daarnaast dreigen er vanaf 2026 'meer en langdurige stroomstoringen' te ontstaan als er nu niks gebeurt, schrijft Energy Board.

Naast het beperken van het laden van EV's, wil Energy Board dat hybride warmtepompen 'tijdelijk de norm worden'. Nu wordt ook voor elektrische warmtepompen gekozen, maar deze verbruiken meer stroom. Omdat hybride pompen tijdens piekmomenten kunnen overschakelen op gas, belasten deze het energienet minder. Woningcorporaties wordt dan ook gevraagd voor hybride warmtepompen te kiezen in plaats van volledig elektrische bij verduurzaming van bestaande bouw. "Totdat er weer voldoende ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om volledig elektrische warmtepompen in de bestaande bouw te kunnen faciliteren."

Een derde maatregel is het gebruik van 'tijdelijke regelbare opwek in de provincie Utrecht', waarbij de provincie verwacht dat er aardgasinstallaties gebruikt gaan worden. Accusystemen zijn 'minder' geschikt, omdat deze maximaal vier uur inzetbaar zouden zijn en daardoor onvoldoende capaciteit kunnen leveren voor het net. "Gezien de urgentie en de ruimte die tijdelijke regelbare opwek oplevert voor verdere verduurzaming, weegt de opbrengst van deze maatregel (ook in CO 2 -winst) ruimschoots op tegen het nadeel van de (beperkte en tijdelijke) CO 2 -uitstoot die hierdoor wordt veroorzaakt."

Hoewel de situatie nu in de provincie Utrecht het nijpendst is, kunnen de maatregelen ook in de regio's Flevopolder en Gelderland geïmplementeerd worden, schrijft de Rijksoverheid. Ook in deze regio's loopt het stroomnet 'sneller tegen de grenzen aan'. Naast deze maatregelen worden vier belangrijke hoogspanningsstations in de regio verzwaard om zo meer ruimte op het net te creëren. Daarnaast willen netbeheerders onderzoeken of het huidige net tijdelijk zwaarder gebruikt kan worden en welke risico's hieraan kleven.