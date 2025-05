Antec toont Constellation C5-dualchamberbehuizing voor 'kabelloze' moederborden

Antec heeft een nieuwe midtowerkast uitgebracht. De Constellation C5 is in het wit en zwart verkrijgbaar, heeft een glazen voor- en zijpaneel en is compatibel met verschillende moederborden waarvan de stroomaansluitingen aan de achterkant zitten, waardoor die niet zichtbaar zijn.

De C5 in de Constellation-reeks van Antec is een middelhoge kast die volgens het bedrijf ondersteuning heeft voor ATX-, micro-ATX- en ITX-moederborden. De cpu-koeler mag maximaal 160mm hoog zijn en de gpu maximaal 410mm lang. De kast heeft een dualchambermodel waarin de voeding en drives in een aparte 'kamer' van de cpu en gpu geïnstalleerd kunnen worden. De kast heeft verder ondersteuning voor meerdere kabelloze moederborden, onder andere in de BTF-serie van ASUS en Project Zero van MSI. Die bedrijven toonden componenten met die eigenschappen vorig jaar tijdens Computex als nieuwe trend, maar werken daar al langer aan; Tweakers maakte daar vorig jaar al een artikel over.

De kast heeft verder gehard glas aan de zij- en voorkant. Aan zowel de boven- als de zijkant is ruimte voor drie fans van 120mm of twee fans van 140mm, met aan de achterkant nog een mogelijkheid voor een losse 120mm-fan en drie 120mm-fans op de onderkant. Er is verder plek in de kast voor een enkele 3,5"-hdd en twee 2,5"-schijven. Er passen boven en onder twee waterkoelers van maximaal 360mm in de case. Aan de zijkant is ruimte voor een radiator van 280mm.

Aan de voorkant zit een I/O-paneel met twee USB 3.0-poorten en een USB 3.2 Gen 2 Type-C-poort, naast een standaard audiojack. De kast meet 285x469x400mm en weegt 7,6 kilogram. De prijs van de kast is niet bekend.