Gigabyte toont eerste Intel Z890- en AMD X870E-moederborden

Gigabyte heeft tijdens de Computex-beurs in Taiwan zijn nieuwe lijn van Z890-moederborden onthuld voor de Intel Arrow Lake-desktop-cpu's die in het vierde kwartaal van 2024 verschijnen. Ook onthulde de fabrikant X870E-moederborden met ondersteuning voor Ryzen 9000-cpu's.

Op Computex toonde Gigabyte vijf Z890-moederborden: de Aorus Tachyon, Aorus Master, Aorus Ultra, Aorus Elite en Aero G. De moederborden zijn voorzien van de LGA 1851-socket en ondersteunen de toekomstige Intel Arrow Lake-cpu's voor desktops die voor het einde van het jaar verwacht worden.

De fabrikant onthult daarnaast de X870E-moederborden voor de maandag door AMD aangekondigde Ryzen 9000-serie voor desktops. De X870E Aorus Xtreme is het vlaggenschip. Alle moederborden in deze reeks beschikken over USB4. Hiervoor wordt de ASM4242-chip gebruikt waar Tweakers vorig jaar al een achtergrondartikel over schreef. De borden bevatten een nieuwe wificonnector om antennes aan te sluiten zonder te schroeven.

De Z890-moederborden verschijnen gelijktijdig met de Intel Arrow Lake-cpu's in het vierde kwartaal van dit jaar. De X870E-moederborden verschijnen vermoedelijk iets later dan de Ryzen 9000-cpu's die in juli uitkomen. Een precieze datum is niet bekendgemaakt. Gigabyte brengt ook diverse moederborden uit in de witte Ice-variant. De fabrikant toonde op Computex ook zijn eerste 'kabelloze' moederbord met AM5-socket, de Aorus B650E Stealth Ice.