Gigabyte introduceert QD-oledmonitor met 500Hz-refreshrate

Gigabyte zal tijdens CES twee nieuwe QD-oledmonitors introduceren: de AORUS FO27Q5P en de MO27U2. De FO27Q5P heeft een verversingssnelheid van 500Hz en een 80Gbit/s-DisplayPort 2.1-aansluiting. De MO27U2 komt met een 4k-resolutie en een 240Hz-refreshrate.

Uit het persbericht van Gigabyte blijkt dat de AORUS FO27Q5P een VESA DisplayHDR True Black 500-certificering meekrijgt. De monitor zou ook de aankomende VESA ClearMR 21000-standaard ondersteunen. ClearMR is een standaard die in 2022 werd geïntroduceerd om motion clarity of beweeghelderheid bij monitors te beoordelen. De fabrikant heeft de resolutie van de monitor niet gedeeld, net als de schermgrootte. Vermoedelijk gaat het om een 27”-paneel. Het is niet duidelijk wat de kostprijs van de AORUS FO27Q5P zal zijn.

De MO27U2 is een 27”-monitor met een 4k-resolutie. Het paneel heeft een refreshrate van 240Hz. Gigabyte heeft het scherm gekalibreerd met een Delta E van minder dan of gelijk aan 2 en er is Pantone-kleurenvalidatie aanwezig. Beide schermen beschikken over software die de QD-oledpanelen moeten beschermen tegen burn-in en andere vormen van slijtage. Er is een aparte knop aanwezig om snel van resolutie en beeldverhouding te wisselen. Gigabyte heeft nog niet aangegeven hoeveel de MO27U2 zal kosten.