Gigabyte introduceert QD-oledmonitor met 500Hz-refreshrate

Ja, het heeft nog zin. Maar met de huidige monitoren op de markt is een snappy en responsive GUI vaak al meer dan voldoende voor het gros van de doeleinden. Het echte nut van hogere refresh rates zit hem voornamelijk in specifieke usecases, zoals competitieve games of andere toepassingen waarbij snelheid en precisie iets is wat van waarde is.
Je hoeft het verschil niet altijd bewust te merken om er toch voordeel van te hebben. Bij sommige dingen merk ik zelf ook niet direct verschil, maar als je het meet, blijkt het gewoon beter te zijn (daarom wil je ook data driven werken). Bijvoorbeeld bij hogere Hz-schermen: ook al zie je het misschien niet direct, feitelijke metingen laten zien dat je sneller reageert, meer consistent bent en beter presteert. Dat voordeel is er dus, ook als je het niet altijd doorhebt.
In deze video van Nvidia
, uitgelegd door een expert, wordt de relatie tussen de verversingssnelheid van monitoren en de frame rate gedetailleerd besproken. Een hogere Hz-waarde en frame rate zorgen voor een soepelere weergave, wat vooral bij snelle games een groot voordeel kan zijn. Dit komt doordat objecten sneller en duidelijker herkenbaar zijn, wat bijdraagt voor tijdige reacties. Je ziet namelijk sneller een update. Een 360Hz monitor toont elke 2.8ms een beeld een 500hz monitor elke 2ms. Elke kleine verbetering die de reactie tijd verlaagd is een voordeel, maar wel een voordeel die per stap hoger steeds kleiner wordt.
Je wilt de Hz van je monitor en de frame rate het liefst zo hoog mogelijk hebben. 540 vs 240 of 144 is een stukje smoother en dat kan weldegelijk uitmaken. Zoals hier te zien in deze video vanaf 1:10
om vervolgens hier in te gaan op de relatie response times
omdat niet elk paneel met dezelfde xHz hetzelfde is (wat kan leiden tot ghosting
). Zeker bij fast paced games is het fijn voor objectherkenning (Waarneming: er loopt iets) of om meer up to date frames te hebben om op te schieten en dus sneller kan klikken op de correcte plaats. Zie ook deze verlelijking tussen hoge Hz monitoren (Asus OLED, Zowie XL2566K DyAc+, PG27AQN 360Hz en de PG248QP 540Hz
) met ieder net wat andere response times.
Op het tijdstip 5:12
in de NVidia video wordt een voorbeeld getoond waarbij een speler om de hoek komt en eerder zichtbaar is met een hogere fps. Zowel de hand als het lichaam van de tegenstander zijn fractioneel eerder te zien. Verder toont een grafiek op 5:59
dat spelers met een hogere fps en Hz een betere kill/death-ratio hebben. Zie ook @Mars4i
reactie hieronder over hoeveel pixel dit kan schelen: Mars4i in 'Gigabyte introduceert QD-oled-monitor met 500Hz-refreshrate'
Wetenschappelijke studies bevestigen dit voordeel: onderzoek van de Universiteit van Nottingham toonde aan dat gamers met een 240Hz-beeldscherm gemiddeld 30% sneller reageren op visuele stimuli dan gamers met een 60Hz-beeldscherm. Onderzoek van de Purdue University wees uit dat gamers met een 144Hz-beeldscherm 20% sneller reageren op targets dan gamers met een 60Hz-beeldscherm. Echter, de grootste stappen worden gemaakt bij lagere framerates, zoals verbeteringen in visuele responsiviteit bij overgangen van lagere naar matig hogere refresh rates (bijvoorbeeld van 60 Hz naar 144 Hz) volgens het tijdschrift 'Attention, Perception, & Psychophysics'. De voordelen bereiken een punt van afnemende meerwaarde.
Ik kwam zelfs dit onderzoek tegen waarbij CRT-schermen centraal staan: Bridgeman en Montegut (1993) toonden aan dat hogere flickerrates de leessnelheid kunnen verbeteren door de wachttijd tussen zichtbare tekstupdates op CRT-schermen te verminderen. Hoewel dit onderzoek zich specifiek richt op het lezen van tekst, wijzen de resultaten op de mogelijkheid dat soortgelijke principes ook van toepassing kunnen zijn op andere vormen van visuele verwerking, zoals bij videogames. Zie ook deze afbeelding: https://tweakers.net/foto...KxNDmKSWooPKWvG4GUFby.png
https://sid.onlinelibrary...doi/abs/10.1002/jsid.1198
The higher the contrast ratio is, the shorter the reaction time tends to be. In addition, the faster the response time is, the shorter the reaction time is. Displays with high contrast ratio and fast response time are advantageous in terms of reaction time, which is also expected to be more advantageous in a fast-paced real gaming environment.
Wat is de max?
http://www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm
Tests with Air force pilots have shown, that they could identify the plane on a flashed picture that was flashed only for 1/220th of a second. That is identifying. So it's pretty safe to say, that recognizing, that SOME light was there is possible with 1/300th of a second.
Word in dit filmpje vanaf +/- 4:00
ook kort op ingegaan.
Note: Het originele onderzoek betreft de waarneming van zeer korte visuele stimuli onder gecontroleerde omstandigheden, wat niet direct 100% vertaalbaar is naar de perceptie van frame rates in videogames.
Linus Tech Tips heeft ook experimenten (niet wetenschappelijk) uitgevoerd met CS:GO op monitoren van 60, 144 en 240 Hz. De resultaten tonen aan dat spelers met hogere frame rates over het algemeen snellere reactietijden hebben. Linus concludeert dat vooral casual spelers baat hebben bij een upgrade van 144 naar 240 Hz, meer nog dan professionele spelers.
Op 33:51
concludeert Linus dat casual players (nog) meer baat bij de verhoging van 144 naar 240 hebben dan de professionelere spelers. Op 34:50
concludeert Linus eigenlijk hetzelfde als ik hierboven ook al opsomde vanuit de Nvidia clip.
De meerwaarde van een hoger Hz scherm is er dus wel degelijk, waar de limiet van effectief gebruik ligt kan ik zo niet vinden maar die ligt dus in ieder geval wel boven veel verkochte Hz monitoren die op dit moment op de markt te vinden zijn. Het lijkt me dat een scherm met 500 Hz of hoger zeker een effectieve toevoeging kan zijn voor voor gamers zeker in combinatie met een snelle response time (Fast paced shooters, in de toekomst vr als ze kleiner kunnen worden, idem met pro drone vliegen) met een degelijke use case. Een hogere framerate zorgt voor een soepelere gameplay en een kortere input lag, wat onmisbaar is voor competitieve gamers.
Dit YouTube kanaal
geeft trouwens een basis uitleg over hoe onze hersenen en ogen werken en hoe dit te vergelijken is met fps op een scherm.
Er is trouwens ook een reden waarom veel Pro gamers kleiner 24-25 inch) monitoren prefereren, naast zaken als hoge verversingssnelheid. Te grootte schermen gaan in je nadeel werken omdat je dan niet alles meer kan overzien binnen je (centrale) blikveld, hierdoor ga/moet je hoofdbewegingen maken wat impact heeft op je reactietijd.
Een voorbeeld: https://www.bnr.nl/podcas...-populariteit-van-esports
Vanaf min 31 gaat het over schermen. De standaard lijkt voor bijv. Pro Fortnite spelers op 25 inch te liggen als ik de equipement pages van verschillende pro teams bekijk.
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 4 januari 2025 15:40]