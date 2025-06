Gigabyte komt met AI TOP-componenten die geoptimaliseerd zijn voor trainen AI

Gigabyte introduceert een AI TOP-serie met componenten die geoptimaliseerd zijn voor het trainen van AI-modellen. Het betreffen moederborden, gpu's, voedingen en ssd's. Ze zijn volgens de fabrikant geoptimaliseerd voor een lager stroomgebruik en gevalideerd voor AI-workloads.

Gigabyte introduceert verschillende producten in zijn AI TOP-serie. Zo komt het bedrijf met drie verschillende videokaarten. Die krijgen onder andere een dualslotontwerp met blowerkoeler, zodat gebruikers vier van dergelijke gpu's in een normale behuizing kunnen installeren. Er komt een Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super-gpu beschikbaar in de AI TOP-serie. Bij AMD verschijnen Radeon PRO W7800- en W7900-videokaarten die gebaseerd zijn op de RDNA3-architectuur van het bedrijf.

De fabrikant toont daarnaast twee moederborden. Eén daarvan ondersteunt AMD's Threadripper 7000-serie op basis van Zen 4. Dit moederbord, de TRX50 AI TOP, beschikt over twee 10Gbit/s-lanpoorten, ondersteunt tot 2TB aan DDR5-geheugen, vier dualslotvideokaarten en vier ssd's. De W790 AI TOP werkt met de Xeon W-processors van Intel. Dat model krijgt twee Thunderbolt 4-connectors en ondersteunt vier videokaarten en maximaal zes ssd's.

Daarnaast komt het bedrijf met een 1600W-voeding in zijn AI TOP-serie, die ondersteuning moet bieden voor vier van de genoemde gpu's en voorzien is van een 80 Plus Titanium-certificering. Er komen tot slot ssd's van 1TB en 2TB beschikbaar, met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 7200MB/s en 6500MB/s.

Gigabyte zegt dat de verschillende producten geoptimaliseerd zijn voor lager stroomgebruik en worden gedekt met een garantie van vier jaar. Daarnaast heeft de fabrikant deze componenten gevalideerd met de daadwerkelijke AI-workloads waarvoor ze bedoeld zijn. De fabrikant deelt geen concrete prijzen, maar noemde wel verschillende sets die gezamenlijk 6500 tot 36.000 dollar kosten voor een compleet systeem.

Daarbij toonde Gigabyte een AI TOP Utility. Gebruikers kunnen deze software gebruiken om gemakkelijk AI-modellen te trainen, zonder dat daarvoor code nodig is. Gebruikers kunnen daarin zelf eigen data invoeren, deze voorzien van een backbone, zoals de opensource-Llama-modellen van Meta, en enkele andere specificaties doorvoeren. In de software kan ook gemeten worden hoeveel systeemresources gebruikt worden en hoe het trainen vordert.