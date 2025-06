Hey past mobiel aanbod aan en introduceert vier nieuwe abonnementen

Telecomprovider hey past zijn aanbod aan en introduceert vier nieuwe mobiele abonnementen voor de Belgische markt. Het goedkoopste abonnement, hey mobile S, kost 7 euro per maand en omvat 5GB data, 150 belminuten en 500 sms’en.

Op de website van de provider is te lezen dat het mobile M-abonnement 9 euro per maand kost. Dit abonnement bevat maandelijks 10GB data, 300 belminuten en 1000 sms’en. De telecomprovider biedt ook het mobile L-abonnement aan. Deze formule kost 14 euro per maand en omvat 50GB data, waarvan 20GB enkel in de Europese Unie te gebruiken valt. Klanten die het mobile L-abonnement afsluiten, kunnen onbeperkt bellen en sms’en.

Het duurste nieuwe abonnement heet hey Mobile XL en kost 25 euro per maand. Deze formule omvat 160GB data binnen België en 35GB die binnen de EU te gebruiken valt. Klanten die het mobile XL-abonnement afsluiten, kunnen ook onbeperkt bellen en sms’en. Alle abonnementen ondersteunen zowel 4G als 5G.

Klanten die voor deze prijswijziging al klant waren bij hey, worden overgezet naar de nieuwe tariefformules. Dat valt af te leiden uit een antwoord van een X-gebruiker. Klanten met een actieve promotie of een jongerenkorting lijken die te kunnen behouden.

Hey is een dochtermerk van Orange dat inzet op goedkope abonnementen. Aan de abonnementen is geen tv- of vastinternetaanbod gekoppeld en de abonnementen zijn niet fysiek te koop, alleen via de website van hey. Ook heeft hey geen telefonische klantenservice. Klanten kunnen communiceren met een chatbot, die kan doorverwijzen naar een persoon. Klanten kunnen ook mailen. Hey biedt abonnementen aan met e-sim en via recyclebare simkaarten.