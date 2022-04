Orange Belgium introduceert budgetmerk 'hey' met eenvoudige mobiele abonnementen

De Belgische telecomprovider Orange heeft een nieuw budgetmerk geïntroduceerd als reactie op Mobile Vikings en Scarlet: hey. Het merk gaat eenvoudige mobiele abonnementen aanbieden in drie vormen voor 7, 15 en 25 euro per maand.

Hey is een dochtermerk van Orange en heeft drie verschillende abonnementen. Een abonnement van 1GB data, 500 smsjes en 60 belminuten voor 7 euro per maand, een van 10GB data, onbeperkt sms en 200 belminuten voor 15 euro per maand en een abonnement met 40GB data en onbeperkt sms'en en bellen voor 25 euro per maand. Aan de abonnementen zal geen tv- of vast internetaanbod gekoppeld worden, zoals Orange dit wel doet.

Om hey zo goedkoop mogelijk te houden, zal het merk abonnementen niet fysiek verkopen. De nieuwe abonnementen zullen niet worden aangeboden via Orange en zullen ook niet te koop zijn in Orange-shops. Ze worden alleen aangeboden via de website van hey. Ook heeft het merk geen telefonische klantenservice. Klanten met vragen communiceren met een chatbot en kunnen mailen, bellen naar hey kan niet

Hey biedt abonnementen aan met eSim en via recyclebare simkaarten. Orange-klanten kunnen over een aantal weken met hun fysieke SIM migreren naar hey-eSim, als ze dat willen. Hey maakt gebruik van het mobiele netwerk van Orange en krijgt daardoor ondersteuning voor HD Voice, VoLTE en VoWiFi. Het is nog niet bekend of hey-klanten 5g-internet zullen krijgen als Orange het 5g-netwerk uitrolt in België. Hey is een directe reactie op het goedkope Mobile Vikings, dat onlangs door telecomprovider Proximus werd overgenomen.

Update 9:40 uur - In een eerdere versie zeiden we dat hey nog niet beschikbaar was via eSim. Dat bleek niet te kloppen na navraag bij de persafdeling van Orange. Daarom is het artikel aangepast.