Orange België wijzigt naam Go Unlimited in Extreme en verdubbelt bundel tot 60GB

Het mobiele Go Unlimited-abonnement van Orange België krijgt een nieuwe naam en een grotere databundel. De nieuwe naam is Go Extreme en klanten kunnen 60GB data verbruiken tegen volle snelheid. Daarna blijft de dataverbinding werken op 512kbit/s.

Vanaf maandag worden klanten van het Go Unlimited-abonnement overgezet naar de nieuwe Go Extreme-variant. Hun databundel verdubbelt daarmee van 30GB tot 60GB per maand en de prijs van het abonnement verandert niet.

Sinds 2018 had Orange Belgium het Go Unlimited-abonnement in zijn assortiment met een databundel van 30GB. Gebruikers kunnen na het verbruiken van die bundel wel blijven internetten, met een snelheid van maximaal 512kbit/s. De provider noemt dat een fair use policy.

Orange claimt dat de naam Unlimited verwees naar 'de gemoedsrust die het tariefplan wilde bieden bij het genieten van mobiel internet', maar om nu 'tegemoet te komen aan de veranderende noden van klanten' wijzigt de provider de naam in Extreme en is de databundel verdubbeld. De fup blijft in stand en na het verbruiken van 60GB kunnen gebruikers nog wel data verbruiken met lage snelheid.