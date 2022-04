Orange verhoogt prijzen en datalimieten van mobiele abonnementen

De Belgische provider Orange gaat de prijzen van mobiele en vaste abonnementen verhogen. De prijzen stijgen met maximaal drie euro per maand. Bij mobiele abonnementen worden de datalimieten met maximaal 10GB verhoogd. De nieuwe prijzen gaan vanaf 1 juni in.

Orange zegt de prijzen te moeten verhogen vanwege 'de huidige economische situatie'. De prijzen van alle mobiele abonnementen stijgen, waardoor het goedkoopste Go Light straks 11 euro per maand kost, in plaats van een tientje. Daarvoor krijgen gebruikers vanaf juni wel 2GB per maand in plaats van het huidige 1,5GB. Het duurste abonnement Go Extreme wordt met 43 euro 3 euro duurder. Abonnees krijgen hiervoor 70GB per maand, 10GB meer dan voorheen.

Ook de vaste diensten van Orange worden duurder. Televisie kost straks 17 euro per maand en een Home Flybox gaat 17 euro per maand kosten. Bij een Home Flybox krijgen klanten een 4G-modem en een databundel van 15GB per maand. Voor vijf euro extra wordt die databundel 150GB. Vaste telefonie kost straks 12 euro, 2 euro meer dan nu.

Klanten die meerdere abonnementen bundelen krijgen vanaf juni wel een euro extra korting. Klanten met twee of meer Go Intense- of Go Extreme-abonnementen krijgen zo tien euro korting per maand op die abonnementen. Abonnees die een mobiel abonnement en een vastinternetabonnement combineren, krijgen maximaal tien euro korting.

De buitenbundelkosten en internationale tarieven gaan ook omhoog. Daarnaast gaan mms'jes 24 cent per bericht kosten, die zijn nu gratis. Ook wordt het aanvullen van een abonnement bijna vier keer zo duur: dit wordt 20 euro, waar het voorheen 6 euro was. Klanten krijgen hierbij wel 15GB data in plaats van 1GB. De aangepaste tarieven gaan ook voor huidige abonnees gelden vanaf 1 juni. Als abonnees hier niet mee akkoord gaan, kunnen ze hun abonnementen kosteloos opzeggen, meldt Orange.

Mobiele abonnementen Go Light Go Plus Go Intense Go Extreme Go Extreme Special Edition Prijs/maand 10 euro 11 euro 20 euro 21 euro 30 euro 32 euro 40 euro 43 euro 30 euro 33 euro Data 1,5GB 2GB 10GB 11GB 15GB 17GB 60GB 70GB 60GB 70GB

Prijs buiten bundel Limiet van verbruik buiten bundel Prijsstijging 0,05 euro/MB 0,10 euro/MB 50 euro 60,50 euro

Internationale oproepen (zone 2) Internationale oproepen (zone 3,4,5,6) Roaming (zone 2) Prijsstijging 1,80 euro/min 2,10 euro/min 2,10 euro/min 2,50 euro/min 6 euro/MB 12 euro/MB

Vaste diensten TV Home Flybox (15GB) Home Flybox (150GB) Fixed phone Prijs/maand 16 euro 17 euro 15 euro 17 euro 20 euro 22 euro 10 euro 12 euro

De dikgedrukte prijzen zijn de nieuwe prijzen.