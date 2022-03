Vijf Belgische telecomproviders mogen bieden op 5G-frequentieveiling

Vijf Belgische providers mogen deze zomer meedoen aan de 5G-frequentieveiling in het land. Daarmee is de kans groot dat er naast de drie grote providers Proximus, Orange en Telenet een vierde provider in het land actief wordt.

Voor de veiling hebben zich vijf kandidaten aangemeld die alle vijf ontvankelijk zijn verklaard door toezichthouder BIPT, schrijft die in een verklaring. Het is niet bekend welke providers dat zijn, maar de grote operators Proximus, Orange Belgium en Telenet/Base zitten daar hoogstwaarschijnlijk bij. Volgens De Tijd doet wellicht ook Citymesh mee. Dat is een onderdeel van ICT-groep Cegeka.

De veiling draait niet alleen om de 2G-, 3G- en 4G-frequenties, maar ook om de 5G-frequentie waarnaar ook alle kandidaten meedingen. Dat gebeurde zowel voor de 700MHz-band, waarmee een landelijke dekking kan worden opgezet, als voor de 3,80GHz-band, die vooral voor capaciteit bedoeld is. Voor de andere banden op 900, 1800 en 2100MHz deden ook alle vijf de kandidaten mee, maar op de 1400MHz-band slechts drie.

De breedbandveiling in België begint in juni van dit jaar. De uitrol van het 5G-netwerk liep jaren vertraging op omdat de federale regering en de deelstaten het niet eens konden worden over hoe de opbrengsten van de licenties, naar schatting zo'n 800 miljoen euro, moesten worden verdeeld. In 2019 werd besloten die kosten op een later moment na de veiling te verdelen.