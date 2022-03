Nederland veilt 3,5GHz-5G-frequenties waarschijnlijk pas na oktober 2022

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken verwacht de 5G-frequentieveiling voor 3,5GHz pas na 1 oktober 2022 te kunnen uitvoeren. Eerst moet de overheid het Nationaal Frequentieplan aanpassen, wat naar verwachting pas op 1 oktober in werking zal treden.

De verwachting dat de frequentieveiling pas na oktober plaats zal vinden, blijkt uit een bericht van de Rijksoverheid. Dit bericht gaat over de onafhankelijke adviescommissie die tot 1 mei volgend jaar de tijd krijgt om een advies te geven over hoe die veiling het beste plaats kan vinden. Op basis van dit advies wijzigen het kabinet en het ministerie van Economische Zaken het Nationaal Frequentieplan. Dit gewijzigde plan kan naar verwachting op 1 oktober in werking treden. Pas daarna kan de 3,5GHz-frequentieband worden geveild, schrijft de Rijksoverheid.

Het opstellen van de adviescommissie heeft alles te maken met de rechtszaak tussen satellietbedrijf Inmarsat en de Rijksoverheid. Inmarsat heeft nu een grondstation in Friesland staan, dat onder meer wordt gebruikt om noodcommunicatie met schepen op zee te verzorgen. Hiervoor gebruikt Inmarsat frequenties in de 3,5GHz-band. Het ministerie wilde die frequenties gebruiken voor 5G, wetende dat de inzet van 5G Inmarsats dienstverlening zou verstoren. Inmarsat was daarmee gedwongen om naar het buitenland te verhuizen.

Het bedrijf stapte daarom naar de rechter om het plan van de overheid te voorkomen. De voorzieningenrechter gaf Inmarsat gelijk en verbood de overheid het Nationaal Frequentieplan zomaar te wijzigen en daarmee Inmarsats dienstverlening onmogelijk te maken. Dit had deels te maken met de noodcommunicatie die Inmarsat verzorgde en deels ook vanwege het feit dat de eerdere wijziging van het Frequentieplan 'onmiskenbaar onzorgvuldig voorbereid' waren, aldus de rechter.

Eerder gaf het ministerie aan om een adviescommissie te willen opstellen; deze had aanvankelijk in oktober moeten starten. Het advies zou dan in het eerste kwartaal van 2022 volgen, bleek uit die eerdere planning. De commissie moet een oplossing zien te vinden voor de problemen tussen 5G en Inmarsat. Op basis van deze verouderde planning zei het ministerie al dat de 3,5GHz-5G-veiling 'met zekerheid' vertraging op zou lopen. Aanvankelijk had de veiling in april van 2022 plaats moeten vinden en zouden de 3,5GHz-frequenties in september van dat jaar gebruikt kunnen worden voor 5G. Wanneer providers die frequenties nu voor 5G kunnen gebruiken, is niet bekend.

Hans de Jong, oud-president en huidig commissaris bij Philips, wordt voorzitter van de adviescommissie. Andere leden zijn Bart Smolders, hoogleraar en decaan Electrotechniek bij de TU Eindhoven, Jan Willem Velthuijsen, chief economist bij PWC Nederland en Johan Wolswinkel, hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University. De 3,5GHz-frequentieband wordt als een belangrijke band gezien voor 5G, omdat deze snellere dataverbindingen mogelijk moet maken met minder vertraging dan nu mogelijk is.