Nederlands kabinet krijgt D66-staatssecretaris voor digitalisering

Het aankomende Nederlandse kabinet Rutte IV krijgt een staatssecretaris voor digitalisering. Het is nog onbekend hoe de post precies invulling gaat krijgen. De nieuwe staatssecretaris zal van de politieke partij D66 zijn.

De nieuwe staatssecretaris staat in de postenverdeling zoals die donderdag online is gezet. Minister-president Mark Rutte had al eerder gezegd dat er een staatssecretaris voor digitalisering aan zat te komen, maar het was nog onbekend onder welke partij die zou vallen.

De post heet officieel staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering en valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het regeerakkoord, dat twee weken geleden naar buiten kwam, had ook al aandacht voor digitalisering. Daaronder ontvouwde het kabinet plannen voor een algoritmetoezichthouder, aandacht voor digitale vaardigheden, beveiliging van computersystemen en internetverbindingen.

Er is al langer een roep om een kabinetpost voor digitale zaken. België heeft al een staatssecretaris voor digitalisering. Mathieu Michel vult die post daar in. Het is nog onbekend wie de staatssecretaris wordt. Oud-Europarlementariër Marietje Schaake was een van de gezichten rond digitalisering bij de partij. Zij zit momenteel bij Eurasia Group en stopt binnenkort als directeur van het CyberPeace Institute.

Het D66-Tweede Kamerlid dat zich het meest heeft ingespannen voor digitale zaken was afgelopen jaren Kees Verhoeven. Hij keerde na de verkiezingen niet terug als Kamerlid, maar begon een eigen bedrijf. Hij noemt op LinkedIn de post 'slappe hap'. "Geen minister van Digitale Zaken maar een halve staatssecretaris. Liefst vier extra ministers komen er, waaronder zelfs een voor stikstof. Maar voor 'Digitalisering' kon er slechts een halve staatssecretaris vanaf. Een gemiste kans. Slappe hap. Veel te mager."