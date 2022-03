Het nieuwe kabinet heeft een primeur, niet alleen in Nederland, maar ook op Europees gebied: we hebben een staatssecretaris van Digitalisering. D66'er Alexandra van Huffelen was demissionair al verantwoordelijk voor het oplossen van de toeslagenaffaire, maar gaat de komende jaren toezien op het digitaliseringsbeleid van heel Nederland. Dat is een lastig karwei; er is immers geen precedent voor haar ambt. Sinds begin deze maand weten we wat haar 'hoofdlijnen beleid voor digitalisering' zijn. Van Huffelen wil onder andere gaan toezien op digitalisering van de overheid en het aanpakken van techbedrijven in Europees verband. We spraken de staatssecretaris toen ze op een werkbezoek in Straatsburg was, over haar plannen en of ze wel kan programmeren.

Waarom bent u daar? Is dat vanwege uw voornemen om bigtechbedrijven aan te pakken?