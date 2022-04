Deze week komt er in Nederland een einde aan het grootschalig testen van corona met PCR-testen via de GGD. Een zelftest is voldoende, zo meent het kabinet. Daarmee heeft de app CoronaMelder zijn functie verloren. Toch is de tijdelijke wet die CoronaMelder mogelijk maakt, verlengd.

CoronaMelder is de eerste van twee belangrijke apps van de Nederlandse overheid in de coronapandemie. Het is een app die op de achtergrond via bluetooth anonieme sleutels uitwisselt met andere telefoons als die dicht bij elkaar in de buurt zijn. Als iemand positief is getest, kan die een sleutel in de app invoeren en zo anderen anoniem laten weten dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die later positief is getest op corona.