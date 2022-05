VWS: focus ligt meer op mogelijk uitfaseren corona-apps dan nieuwe ontwikkelen

Minister Kuipers van VWS meldt dat zijn ministerie niet gericht is op de ontwikkeling van nieuwe corona-apps. Volgens hem verschuift de focus naar het in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de huidige apps. VWS neemt geen ongevraagde adviezen over de apps meer in behandeling.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat de ontwikkeling van 'digitale ondersteuningsmiddelen' rond corona zich op dit moment in 'een nieuwe fase bevindt'. Dat meldt hij in antwoord op kamervragen van Tweede Kamerlid Van der Staaij van SGP. "Er wordt vooruitgekeken en in plaats van een nadrukkelijke focus op de introductie van nieuwe digitale ondersteuningsmiddelen, zal de focus verschuiven – zo is de verwachting – naar borging, in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn."

De minister schrijft dit nadat leden van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 twee weken geleden hun beklag deden tegen de Volkskrant dat hun adviezen over de corona-apps aan het kabinet, veel te laat naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze commissie adviseert het ministerie van VWS over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona, met bijvoorbeeld de apps CoronaCheck en CoronaMelder. Er zitten zo’n 15 leden in de commissie, met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.

Volgens Kuipers is het inderdaad meerdere keren voorgekomen dat adviezen later werden verstuurd, 'vanwege de timing van het advies of omdat er meer tijd nodig was om op het advies in te gaan'. In het vervolg adviseert de commissie echter alleen nog maar over de corona-apps als daar om gevraagd wordt en niet meer ongevraagd, zo heeft het ministerie besloten. Dit besluit is volgens Kuipers genomen vanwege de andere fase waarin de ontwikkeling is gekomen.