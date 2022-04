Nvidia geeft Quake II RTX ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution

Nvidia heeft versie 1.6 van een Quake II-remaster met raytracing uitgebracht. Quake II RTX krijgt via de update onder andere ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution en hdr-monitoren. De update is beschikbaar via GitHub en Steam.

Nvidia publiceert details over Quake II RTX v1.6.0 op GitHub. Volgens het bedrijf betreft het een 'grote update met veel verbeteringen en nieuwe engine-functies'. De meest opvallende daarvan is ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution, een functie die games rendert op een lagere resolutie en vervolgens upscaling inzet. Dat moet een hogere framerate opleveren. FSR is een soort tegenhanger voor Nvidia's DLSS, ondanks dat de techniek erachter anders is. Quake II RTX biedt op het moment van schrijven geen ondersteuning voor DLSS.

Daarnaast voegt update 1.6 verschillende grafische updates en ondersteuning voor hdr-monitoren toe. De ontwikkelaar spreekt onder meer over full-screen blend-effecten en 'verbeterde laserstralen'. Ook moeten de prestaties beter zijn in bepaalde situaties en de laadtijden van de engine en speelvelden korter zijn. Een volledige changelog is te vinden op GitHub.

Quake II RTX v1.6.0 is te downloaden via Steam of via de GitHub-repo. Er zijn Windows- en Linux-versies van het spel beschikbaar. Nvidia bracht de remaster van deze klassieke shooter uit 1997 in 2019 uit. De gratis versie van Quake II RTX bevat de drie levels uit de sharewareversie. Gebruikers kunnen ook de volledige game kopen. Daarmee zijn alle levels uit Quake II speelbaar met raytracing.