Bethesda haalt eigen gamelauncher in mei uit de lucht

Bethesda heeft besloten om de stekker uit de Bethesda Launcher te trekken. Gebruikers kunnen de games die ze in de launcher hebben staan vanaf april overzetten naar Steam. Vanaf mei is de Bethesda Launcher niet meer beschikbaar.

Waarom Bethesda stopt met zijn launcher is niet bekend. De games die onder andere te spelen zijn via de Bethesda Launcher zijn: Fallout 76, Doom: Eternal, Rage 2 en Wolfenstein: Youngblood. Bethesda meldt op een faq-pagina dat alle gekochte items, games en de vriendenlijst van de gebruiker beschikbaar zijn op Steam, als die zijn Bethesda.net-account heeft gekoppeld aan zijn Steam-account.

De meeste gamesaves gaan ook automatisch mee. Sommige saves moeten echter handmatig worden overgezet. Bethesda belooft daar later meer informatie over te geven. Verder is de openbare testserver van Fallout 76 voortaan alleen beschikbaar via Steam.

Bijna alle Bethesda Launcher-spellen kunnen worden overgezet naar Steam, met uitzondering van Wolfenstein: Youngblood. Waarom dat niet mogelijk is en wanneer dat wel kan, meldt de ontwikkelaar niet.

De launcher is tot mei beschikbaar. Bethesda raadt gebruikers aan om te beginnen met het overzetten van hun spellen, zodra dit mogelijk is.