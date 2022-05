Bethesda toont Fallout 76-roadmap voor 2022 met alieninvasie in de lente

Bethesda heeft in grote lijnen bekendgemaakt welke veranderingen Fallout 76 in 2022 krijgt. In de lente staat Invaders From Beyond op het programma. Met die update van de spelwereld verschijnen er aliens in Appalachia.

In nieuwe Public Events en 'random encounters (of a third kind)' kunnen spelers het opnemen tegen de aliens, schrijft Bethesda. De Invaders From Beyond-update geeft spelers ook de mogelijkheid om Score-punten te verdienen en markeert de start van Season 8: A Better Life Underground.

In de zomer verschijnen er nieuwe Public Events met de Test Your Metal-update. Daarin kunnen spelers het in arenagevechten opnemen tegen automatons. Ook voegt de zomerupdate upgrades toe voor het Fallout 1st-scorebord en markeert de update de start van seizoen 9.

De eerder aangekondigde uitbreiding die zich afspeelt in de Pittsburgh-spelwereld van Fallout 3, komt in de herfst naar Fallout 76 onder de noemer Expeditions: The Pitt. Deze uitbreiding bevat een nieuw gebied met missies en npc 's. Ook gaat seizoen 10 dan van start.

Met de winterupdate komt de Nuka World Tour naar het spel. Bethesda omschrijft dat als een reizende roadshow, met nieuwe Public Events, een regiobaas en opnieuw de start van een nieuw seizoen. Exacte verschijningsdata voor de updates heeft Bethesda nog niet bekendgemaakt.