Fallout 76 krijgt in 2022 update met Fallout 3's Pittsburgh-spelwereld

Fallout 76 krijgt in 2022 een update waarmee spelers kunnen afreizen naar Pittsburgh, bekend van Fallout 3-dlc The Pitt. Spelers reizen naar Pittsburgh in het kader van de nieuwe gamemodus Expedition. Veel details over deze modus geeft Bethesda nog niet.

Ontwikkelaar Bethesda toont een teasertrailer van de eerste Expedition naar Fallout 76, die draait om een gecrashte Vertibird. Later zijn er omgekomen bemanningsleden te zien, die worden weggesleept door monsters. Bij de aankondiging spreekt Bethesda over een ruïne van een stad die is overgenomen door gemuteerde wezens 'en andere gevaren'.

Pittsburgh verschijnt als een update in 2022 voor Fallout 76. Net als alle andere nieuwe content voor de game, zal de Expedition waarschijnlijk gratis zijn. Fallout 76 speelt zich af in 2102, 175 jaar voor Fallout 3. In de Fallout 3-uitbreiding The Pitt is de stad overgenomen door Raiders en hun slaven. The Pitt was de tweede uitbreiding voor Fallout 3 en werd in maart 2009 uitgebracht.