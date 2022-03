Fallout-schrijver Scott Bennie overlijdt op 61-jarige leeftijd

Scott Bennie is woensdag overleden op 61-jarige leeftijd. Hij had als schrijver meegewerkt aan het eerste Fallout-spel uit 1997, dat uitkwam voor MS-DOS, Windows en MacOS. Zijn belangrijkste bijdrage aan de game was de naam van Dogmeat, de trouwe viervoeter van de speler.

Bennie werkte in de jaren negentig bij Interplay Entertainment, de gamestudio achter de eerste Fallout-game. Daar werkte hij voornamelijk als schrijver. Naar eigen zeggen heeft Bennie “niet zo veel te maken gehad met Fallout”.“Het gaat om een paar maps, wat stukjes van de Hub, wat systeemberichten en de Mysterious Stranger-perk. En ik gaf Dogmeat zijn naam. Als er iets blijft hangen van mijn schrijfcarrière, is het de naam van die hond", zei hij grappend in een interview met Steemit in 2017.

Naast Fallout heeft Bennie ook geschreven voor een aantal Star Trek-spellen die Interplay heeft gemaakt, waaronder Star Trek: Starfleet Acadamy uit 1997. Hij was tevens de producer en ontwerper van Interplays rpg-adapties van de eerste twee In de Ban van de Ring-boeken. Het eerste deel kwam uit in 1990 uit voor MS-DOS en een jaar later voor AmigaOS. Het tweede deel kwam in 1992 uit en verscheen alleen voor MS-DOS. De spellen zijn nooit in Europa verschenen.

De schrijver heeft niet alleen in de game-industrie gewerkt. Hij heeft boeken geschreven voor diverse tabletop-rpg’s, zoals Dungeons & Dragons.

Scott Bennie is overleden aan de gevolgen van longontsteking, schrijft PC Gamer. Rebecca Heineman, de medeoprichter van Interplay, noemt hem “een geweldige gameontwerper en schrijver” en zegt dat ze hem gaat missen.