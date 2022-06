'Obsidian en Microsoft zijn in vroege gesprekken over Fallout: New Vegas 2'

Microsoft en ontwikkelaar Obsidian zouden in 'hele vroege gesprekken' zijn over een opvolger voor Fallout: New Vegas. Microsoft zou hier veel interesse in hebben, maar het is nog niet duidelijk of de game er daadwerkelijk komt.

VentureBeat-journalist Jeff Grubb zegt in zijn Grubbsnax-streamingserie dat Microsoft 'interesse' heeft en er 'gesprekken gaande zijn' over New Vegas 2, schrijft Video Games Chronicle. 'Veel' mensen binnen Microsoft zouden denken dat een opvolger van New Vegas 'zou werken', maar het is niet duidelijk welke Microsoft-medewerkers dit zouden denken. Grubb benadrukt dat het in ieder geval nog jaren duurt voor de game verschijnt, als deze überhaupt al komt.

Fallout: New Vegas verscheen in 2010 en is de enige Fallout-game die door Obsidian is gemaakt, al werkten oprichters van de studio wel aan eerdere spellen in de reeks. De game speelt zich af in 2281 in regio's in Arizona, Californië en Nevada. Microsoft nam Obsidian in 2018 over, twee jaar later werd ook Fallout-uitgever Bethesda onderdeel van Microsoft. Daardoor zou Obsidian weer een Fallout-game kunnen maken. Obsidian bracht eerder The Outer Worlds uit.