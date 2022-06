ACM onderzoekt waarom Ziggo niet overal vrije modemkeuze biedt

De Autoriteit Consument en Markt is een onderzoek gestart naar Ziggo, omdat het telecombedrijf niet overal vrije modemkeuze aanbiedt. Dat is sinds eind januari verplicht, maar op delen van het netwerk van Ziggo is dat niet mogelijk, zegt het bedrijf.

Volgens de ACM is het in strijd met de Europese regels over de vrije modemkeuze dat Ziggo niet overal de mogelijkheid geeft aan consumenten om een eigen modem te kiezen. Daarom wil de ACM uitzoeken waarom niet alle Ziggo-klanten een eigen eindapparaat kunnen aansluiten en of het nodig is om hierop te handhaven. Dat schrijft de ACM op zijn website.

Ziggo deelt sinds 26 januari de specificaties voor het aansluiten van eigen eindapparatuur op zijn website. Daarin staat alles dat gebruikers nodig hebben om via een eigen gekozen modem verbinding te maken met het Ziggo-netwerk, iets waar het bedrijf zich lang tegen heeft verzet. Maar, zo is te lezen op de website, eigen modemkeuze is nog niet voor alle klanten beschikbaar, omdat 'hiervoor lokale aanpassingen nodig zijn aan het netwerk'. Ziggo heeft een postcodecheck online gezet. De problemen zitten in het voormalige UPC-gebied, dat Ziggo overgenomen heeft.

Alle Nederlandse providers delen sinds eind januari de specificaties voor het aansluiten van eigen eindapparatuur, waaronder modems en mediaconverters, op het netwerk. Ook hebben ze het mogelijk gemaakt om met andere apparatuur verbinding te maken dan de bijgeleverde modem of mediaconverter. De informatie die gedeeld wordt door de providers, loopt wel sterk uiteen, onderzocht Tweakers.

De ACM gaat onderzoeken of het noodzakelijk en effectief is om te handhaven op de vrije modemkeuze bij Ziggo, omdat vrije modemkeuze belangrijk is voor gebruikers en 'omdat het innovatie en concurrentie op de markt voor eindgebruikers stimuleert', zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken."