OPPO Watch Free is vanaf 11 maart in Nederland te koop voor 99 euro

OPPO gaat de Watch Free-wearable verkopen in Nederland. Vanaf 11 maart kan de smartwatch met 1,64"-oledscherm worden gekocht voor 99 euro. Het horloge heeft onder meer slaapmonitoring, sportmodi en ondersteuning voor Android- en iOS-notificaties.

Het vierkante oledscherm van de OPPO Watch Free heeft een resolutie van 280x456 pixels en ondersteunt 100 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum. De accu is 230mAh groot, waarmee de smartwatch maximaal 14 dagen op een acculading zou moeten meekunnen. Na 5 minuten laden moet het horloge een dag kunnen werken.

Het horloge heeft onder meer een slaapmonitoringfunctie en een 'snurkrisicobeoordeling' waarmee slaapproblemen gedetecteerd kunnen worden. Om dat snurken te kunnen evalueren, is er onder meer een optische sensor en een hartslagdetector. De slaapmonitoringfunctie geeft verder weer wat het gemiddelde slaapbloedzuurstofniveau is, hoe vaak er wordt gesnurkt en hoe hard er wordt gesnurkt. Het horloge kan ook bedtijdherinneringen sturen en analyseert slaaplatentie, slaapduur en slaapfases als lichte en diepe slaap.

De Watch Free krijgt verder een zes-assige bewegingssensor waarmee het horloge samen met de optische hartslagsensor meer dan 100 sportmodi moet ondersteunen. De smartwatch moet ook sportmodi kunnen identificeren. De hartslagsensor wordt daarnaast gebruikt voor 24-uurshartslagmeting, waarbij de smartwatch trilt als de hartslag te hoog wordt.

Na het koppelen aan een telefoon kan de Watch Free ook notificaties doorsturen, evenals oproepmeldingen, muziekbediening en een telefoonzoekfunctie. Voor het koppelen aan een telefoon is Android 6.0 of iOS 10.0 vereist. Het horloge komt beschikbaar in wit en zwart, is 46x39,7x10,6mm groot en weegt 32,6 gram, inclusief bandje. De lengte van het bandje is 130 tot 205mm.