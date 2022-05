Huawei brengt Watch GT3- en GT Runner-smartwatches uit in Nederland

Huawei heeft twee nieuwe smartwatches uitgebracht, de Huawei Watch GT3 en sporthorloge GT Runner. De Watch GT 3 komt in een 46mm- en 42mm-versie en heeft een batterijduur van 14 dagen. De GT Runner heeft een ingebouwde GNSS-chip voor betere positiebepaling.

De Huawei Watch GT3 is het nieuwste model in de Watch GT-serie van het Chinese merk. De 46mm-variant heeft een 1,43-inch AMOLED-scherm, de 42mm-versie een 1,32-inch AMOLED-scherm, komt met een nieuw interface-ontwerp ten opzichte van zijn voorganger en draait op Huaweis eigen HarmonyOS 2.1. Het horloge is ook minder dik en zwaar dan zijn voorganger, en weegt respectievelijk 42,6g met een totale dikte van 11mm voor de 46mm-versie en 35g met een totale dikte van 10,2mm voor de 42mm-versie.

Huawei belooft een accuduur van 14 dagen bij normaal gebruik voor de 46mm-versie van de Watch GT3 en een accuduur van 7 dagen voor de 42mm-versie. Beide horloges zijn voorzien van een nieuwe hartslagsensor die onder meer gebruikmaakt van acht fotodiodes aan de achterkant van de wijzerplaat. Ook is de wijzerplaat iets gebogen, zodat deze beter aansluit op de pols. De Watch GT3 komt met real-time en continue hartslag-, bloedzuurstof-, stress-, slaap- en menstruatiecyclusmonitoring.

Daarnaast komt de GT3 met ingebouwde functies voor het bijhouden van work-outs, waaronder een AI-hardloopcoach en fitness- en gezondheidsassistent. Daarnaast maakt het horloge gebruik van een nieuwe hardloopvaardigheidsmeting dat hardloopprestaties analyseert op basis van historische gegevens van de hartslag tijdens het hardlopen, het tempo en prestaties, om inzichten te geven in de trainingsvoortgang.

Naast nieuwe fitnessfuncties in de Watch GT3, komt Huawei ook met een nieuw sporthorloge dat zich in het bijzonder richt op hardlopers, de GT Runner. Dit is een professioneel hardloophorloge dat voorzien is van dezelfde hartslagsensoren als de GT3, aangevuld door een zwevende antenne en een vernieuwde Dual-Band Five-System GNSS-chip voor nauwkeurigere locatiebepaling tijdens het hardlopen. Het horloge heeft een 46mm 1,43-inch oledscherm, maar weegt met 38,5 gram iets minder dan de GT3 van dit formaat. Huawei zegt dat dit mogelijk is door lichtgewicht materialen te gebruiken. Het horloge is even dik als de 46mm GT3 en heeft ook een accuduur van 14 dagen bij normaal gebruik.

Alle drie de horloges zijn waterdicht tot 50 meter diepte. De 46mm GT3 is te krijgen in drie kleuren, zwart, bruinleer en roestvrij staal voor respectievelijk 250 euro, 270 euro en 330 euro. De 42mm Watch GT3 is te krijgen in zwart, wit leer en 'Milanees goud' voor respectievelijk 230 euro, 250 euro en 300 euro. Ook is er een versie beschikbaar ontworpen samen met het merk BALR, voor 289 euro. De GT Runner komt in twee kleuren grijs en zwart voor 300 euro.