Gerucht: OnePlus Nord 2T krijgt snellere MediaTek-soc en 80W-snelladen

OnLeaks claimt dat de OnePlus Nord 2T een nog niet aangekondigde MediaTek Dimensity 1300-soc krijgt die sneller moet zijn dan de Dimensity 1200 van de Nord 2. Ook moet de nieuwe smartphone met 80W kunnen snelladen, 15W meer dan de Nord 2.

Over die nieuwe Dimensity 1300-soc is nog niet veel bekend. Deze wordt volgens OnLeaks in de Nord 2T geleverd met 6GB of 8GB werkgeheugen, deelt hij met Digit. De Nord 2 is ook leverbaar met 12GB werkgeheugen. De 6GB-variant van de Nord 2T kan met 128GB of 256GB opslag geleverd worden, de 8GB-versie komt alleen met 256GB opslag.

Naast het snelladen lijken de verdere specificaties van de smartphone overeen te komen. Zo hebben beide telefoons een 4500mAh-accu en een 6,43"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. De Nord 2 heeft een oledscherm, OnLeaks verwacht dat dit bij de 2T ook het geval zal zijn. Bij de Nord 2 zat er een cameragat links bovenin het scherm voor de 32-megapixelsensor. De 2T krijgt ook een 32-megapixelsensor. Of er voor deze sensor weer een gat in het scherm is, is niet duidelijk. Aan de achterzijde zitten een 50-megapixelcamera, 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een 2-megapixel-monochroomsensor.

OnLeaks zegt dat de Nord 2T 'heel snel' in India wordt gepresenteerd, waarbij de maand februari wordt genoemd. In het artikel wordt een verschijningsdatum van 26 maart vermeld.