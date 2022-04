Een optelsom van kleine stappen

De decembermaand hangt aan elkaar van tradities. Van de sinterklaasviering tot de oliebollen luiden we het oude jaar uit met allemaal bekende gebruiken. Dit artikel valt intussen ook in een traditie. De eerste editie verscheen in 2016, met daarna versies in 2017, 2018, 2019 en 2020. Dit is dus het zesde artikel in deze reeks. Het enige wat lastig is, is een dag vinden tussen kerst en oud en nieuw die we nog niet hebben gebruikt voor deze reeks. De vorige artikelen verschenen op 27, 28, 29, 30 en 31 december van hun jaren, ook al was dat niet in die volgorde. Dat was niet bewust, maar het is een van de leuke feitjes die met deze artikelenreeks samenhangen.

Soms veranderen tradities, maar soms ook niet. Dit jaar is de formule ongewijzigd; eerst kijken we terug naar hoe de glazen bol vorig jaar functioneerde, en daarna kijken we vooruit naar wat telefoons ons in 2022 gaan brengen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een overzicht met hoe de accuduur zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

De smartphonemarkt had een roerig jaar. Inmiddels raakt 5G ingeburgerd en dus krijgen veel telefoons ondersteuning voor dit nieuwe netwerk. Corona bleef een wissel trekken op de hele wereld en dus ook op de smartphonemarkt, terwijl de wereldwijde chiptekorten eveneens hun gevolgen hadden. Er is, kortom, meer dan genoeg om te belichten zo aan het einde van het jaar.

Foto bovenaan: Anton Porkin + NeoLeo / Getty Images