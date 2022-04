Het was onverwacht een van de meest gelezen reviews van 2017: het artikel over de Lenovo P2. De fabrikant had een 5000mAh-accu in een telefoon gestopt en in die tijd was dat een ongelofelijk grote capaciteit. De gemiddelde capaciteit van een smartphone-accu lag rond 3000mAh. Inmiddels is het volstrekt normaal; veel telefoons hebben een accu van rond 5000mAh in hun behuizing. In dit verhaal kijken we naar de gemiddelde accucapaciteit van smartphones sinds 2014 en de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

De specsheets van telefoons lieten iets raars zien: de accucapaciteit lijkt vaak te blijven haken op 5000mAh. Nieuwe telefoons hebben vaak geen grotere accu meer dan hun voorganger, zo lijkt het. Dat is uiteraard een veronderstelling en er is maar één manier om uit te vissen of het klopt: door te kijken naar alle smartphones die afgelopen jaar in de Pricewatch zijn verschenen.