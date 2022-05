Samsung brengt Galaxy M52 5G eind november uit voor 379 euro

Samsung brengt eind november de opvolger van de Galaxy M51 in Nederland uit. De M52 5G krijgt standaard ondersteuning voor 5G, een 6,7"-120Hz-amoledscherm en een 5000mAh-accu. Verder krijgt de M52 5G een snellere soc.

Waar Samsung met de M51-smartphone focuste op de 7000mAh-accu, benadrukt het bedrijf bij de M52 5G de dikte van het toestel. De telefoon heeft namelijk een dikte van 7,4mm, tegenover 9,5mm van de M51. Dit komt vooral doordat de accu van het nieuwe model met 5000mAh een stuk kleiner is. Samsung zegt dat de nieuwe smartphone 81 uur muziek kan afspelen, 48 uur kan bellen of 20 uur video's kan afspelen. Verder ondersteunt de telefoon 25W-snelladen.

De M52 5G krijgt Qualcomms Snapdragon 778G-soc mee, 6GB geheugen en 128GB opslag. Het amoledscherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en Gorilla Glass 5. Bij release krijgt de telefoon Android 11.

Het ontwerp van de M52 5G komt overeen met zijn voorganger. Zo hebben beide telefoons een cameragat in het midden van het scherm en aan de achterzijde in de linkerbovenhoek een camera-eiland. Het camera-eiland is bij het M52 5G-model wel wat smaller, omdat deze camera niet langer een dieptesensor heeft. Het nieuwe model heeft wel een 64-megapixelsensor, een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 5-megapixelmacrocamera. De frontcamera heeft een 32-megapixelsensor.

Samsung kondigde de Galaxy M52 5G eind september in India aan. Toen was er nog niets bekend over een release in Nederland. De telefoon is vanaf eind november alleen online te koop voor 379 euro. De telefoon ondersteunt dualsim en USB Type-C, en heeft geen 3,5mm-poort.