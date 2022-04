Renders en specs Samsung Galaxy A13-budgettelefoon komen naar buiten

Er zijn renders en specificaties verschenen van de Samsung Galaxy A13, een aankomend budgetmodel van Samsung in de Galaxy A-serie van telefoons. De telefoon heeft onder meer 5G en een 50-megapixelcamera.

De A13 5G heeft een MediaTek Dimensity 700-soc, die Samsung eerder gebruikte op de A22 5G, die in juni uitkwam. De telefoon voegt daar 4 of 6GB aan geheugen aan toe en 64 of 128GB aan opslag, beide van onbekende typen. Het toestel beschikt over een Samsung Isocell JN1-sensor voor de primaire camera, melden Zouton en OnLeaks. OnLeaks is een bekende telecomjournalist die vaak over juiste informatie van onaangekondigde telefoons beschikt.

Het toestel heeft een 19,5:9-scherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Dat is een hogere resolutie dan bijvoorbeeld de Galaxy A12, die het moet doen met 1600x720 pixels. De lcd heeft een diagonaal van 6,48" en een verversingssnelheid van 60Hz.

De 5000mAh-accu is op te laden met 25W, claimt OnLeaks. Dat is meer dan de 15W die Samsung doorgaans aanbiedt op goedkopere telefoons. De soc, het scherm met 1080p-resolutie en het snellere laden duiden erop dat de A13 5G een iets duurdere telefoon wordt dan de A13-nummering doet vermoeden. Waar de A12 uitkwam voor 180 euro, zal de A13 5G 290 dollar kosten, meldt OnLeaks. Een europrijs is nog onbekend. De release moet begin volgend jaar plaatsvinden.