Google test zoomfunctie voor websites in Chrome voor Android

Google test een functie om in te zoomen op websites in Chrome voor Android. Dat komt in de plaats van de toegankelijkheidsfunctie om automatisch te zoomen. De functie zit al in de Canary-versie van Chrome.

De functie is te vinden onder het pijltje naar beneden naast de URL, blijkt uit het beeld van Leo Varela op Reddit. Gebruikers moeten daarvoor wel eerst de flag Accessibility Page Zoom aanzetten, waarna de optie onder het pijltje verschijnt. De functie zit in Canary, maar nog niet in de reguliere versie van Chrome.

Chrome onthoudt het zoomniveau van elke pagina, ook na een herstart van de browser. Dat is ook het geval op de desktop. De functie is bedoeld om het zoomniveau voor niet voor mobiel geoptimaliseerde sites te kunnen aanpassen.

De plek waar het te vinden is en de manier waarop het precies werkt, kunnen nog veranderen, zegt een ontwikkelaar van Google. Het is nog onbekend of en wanneer de functie precies in de stabiele versie van Chrome zal verschijnen.